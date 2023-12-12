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ВЦИОМ: 18% россиян ничего не знают о содержании Конституции
Фото: Вечерние Ведомости
Почти каждый пятый россиянин (18%) ничего не знает о содержании Конституции.
Такие данные приводит ВЦИОМ. При этом, по данным социологов, «это одно из самых низких значений за время наблюдений» (2009 г. — 24%, 2012 г. — 22%, 2013 г. — 20%, 2016 г. — 26%, 2019 г. — 17%).
По версии ВЦИОМ, 81% россиян знают основные положения Конституции или имеют о них общее представление.
Причем, Конституция лучше знакома молодым (среди 18-34-летних — 84-86%, после 45 лет — 79-78%), а также гражданам с высшим образованием (хорошо знают или имеют общее представление 90%) и столичным жителям (93%).
«65% наших сограждан полагают, что нынешняя Конституция в полной мере отвечает нуждам страны и народа», — считают аналитики.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Такие данные приводит ВЦИОМ. При этом, по данным социологов, «это одно из самых низких значений за время наблюдений» (2009 г. — 24%, 2012 г. — 22%, 2013 г. — 20%, 2016 г. — 26%, 2019 г. — 17%).
По версии ВЦИОМ, 81% россиян знают основные положения Конституции или имеют о них общее представление.
Причем, Конституция лучше знакома молодым (среди 18-34-летних — 84-86%, после 45 лет — 79-78%), а также гражданам с высшим образованием (хорошо знают или имеют общее представление 90%) и столичным жителям (93%).
«65% наших сограждан полагают, что нынешняя Конституция в полной мере отвечает нуждам страны и народа», — считают аналитики.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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