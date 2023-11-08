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В России в разы вырос спрос на валенки
Фото: ВВ
Спрос на валенки растет в России. Об этом свидетельствуют как офлайн, так и онлайн продажи этого вида обуви. Сообщается, что продажи за последние месяцы выросли аж на 373%.
В пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» рассказали, что, несмотря на рост продаж, цены на валенки остаются на прежнем уровне. В этом году произвели 670 тысяч валенок.
При этом озвучиваются и средние цены на этот вид обуви – это чуть более 1300 рублей за пару.
Отмечается, что рост продаж онлайн на маркет-плейсах составил 43%.
В пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» рассказали, что, несмотря на рост продаж, цены на валенки остаются на прежнем уровне. В этом году произвели 670 тысяч валенок.
При этом озвучиваются и средние цены на этот вид обуви – это чуть более 1300 рублей за пару.
Отмечается, что рост продаж онлайн на маркет-плейсах составил 43%.
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