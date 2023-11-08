В России в разы вырос спрос на валенки

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Спрос на валенки растет в России. Об этом свидетельствуют как офлайн, так и онлайн продажи этого вида обуви. Сообщается, что продажи за последние месяцы выросли аж на 373%.В пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» рассказали, что, несмотря на рост продаж, цены на валенки остаются на прежнем уровне. В этом году произвели 670 тысяч валенок.При этом озвучиваются и средние цены на этот вид обуви – это чуть более 1300 рублей за пару.Отмечается, что рост продаж онлайн на маркет-плейсах составил 43%.