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В РЖД хотят восполнить дефицит кадров за счет иностранцев и осужденных
Фото: Вечерние Ведомости
В РЖД признали дефицит кадров. В компании заявили, что рассматривают в том числе «нестандартные источники» для привлечения персонала.
Речь об осужденных к принудительным работам и иностранных гражданах, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Шаханов.
По его словам, в РЖД уже начали взаимодействие с ФСИН по этому вопросу. «Рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно. Но для нас это реально такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края и т.д., дополнительный источник покрытия дефицита», — сказал Шаханов на форуме «Транспорт России» (цитата по РИА Новости).
Второй вариант, по его словам, — привлечение иностранных граждан. Замглавы РЖД отметил, что в этом случае есть «целый ряд проблем», которые касаются в том числе «заработной платы в пересчете на рубли».
Для сохранения и набора персонала используют и «традиционные методы» — повышение зарплаты и зональных надбавок, утверждают в компании.
Напомним, на прошлой неделе в Волгограде проводники устроили забастовку из-за низких зарплат, нехватки сотрудников и переработок.
Речь об осужденных к принудительным работам и иностранных гражданах, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Шаханов.
По его словам, в РЖД уже начали взаимодействие с ФСИН по этому вопросу. «Рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно. Но для нас это реально такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края и т.д., дополнительный источник покрытия дефицита», — сказал Шаханов на форуме «Транспорт России» (цитата по РИА Новости).
Второй вариант, по его словам, — привлечение иностранных граждан. Замглавы РЖД отметил, что в этом случае есть «целый ряд проблем», которые касаются в том числе «заработной платы в пересчете на рубли».
Для сохранения и набора персонала используют и «традиционные методы» — повышение зарплаты и зональных надбавок, утверждают в компании.
Напомним, на прошлой неделе в Волгограде проводники устроили забастовку из-за низких зарплат, нехватки сотрудников и переработок.
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