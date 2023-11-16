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Омского министра, который предлагал фельдшеру ходить в туалет к соседям, отправили в отставку
ФАП в деревне Березянка. Фото: Анна Павличук
В Омской области отправили в отставку министра здравоохранения, который предлагал деревенскому фельдшеру ходить в туалет к соседям (так как в ФАПе нет санузла).
Накануне губернатор Омской области Хоценко объявил новый состав регионального правительства. В него не вошел министр здравоохранения Александр Мураховский. Вместо него ведомство возглавил Артем Наркевич, следует из опубликованного губернатором списка.
Напомним, осенью в Омской области разгорелся скандал из-за туалета в деревенском ФАПе. Точнее — из-за его отсутствия. Люди пожаловались, что в единственном фельдшерско-акушерском пункте в деревне Березянка нет санузла (ни туалета, ни воды).
После многочисленных жалоб и эмоциональной переписки в ВК экс-министр предложил фельдшеру ходить в туалет к соседям, с которыми была «достигнута договоренность».
В итоге фельдшер ФАПа уволилась «по семейным обстоятельствам», а историей заинтересовалась прокуратура.
Мураховский был назначен на должность министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. В своем телеграм-канале во вторник он отметил, что за три года удалось многого достичь: «боролись с ковидом, возводили ФАПы и врачебные амбулатории, расширяли автопарк мед.учреждений, ремонтировали поликлиники и больницы».
Также в качестве достижений он отметил, что «средняя продолжительность жизни омичей увеличилась до 71 года».
«На заседании правительства Виталий Павлович (Хоценко — прим. ред.) вручил знак отличия "Заслуженный работник здравоохранения Омской области"», — добавил Мураховский.
Накануне губернатор Омской области Хоценко объявил новый состав регионального правительства. В него не вошел министр здравоохранения Александр Мураховский. Вместо него ведомство возглавил Артем Наркевич, следует из опубликованного губернатором списка.
Напомним, осенью в Омской области разгорелся скандал из-за туалета в деревенском ФАПе. Точнее — из-за его отсутствия. Люди пожаловались, что в единственном фельдшерско-акушерском пункте в деревне Березянка нет санузла (ни туалета, ни воды).
После многочисленных жалоб и эмоциональной переписки в ВК экс-министр предложил фельдшеру ходить в туалет к соседям, с которыми была «достигнута договоренность».
В итоге фельдшер ФАПа уволилась «по семейным обстоятельствам», а историей заинтересовалась прокуратура.
Мураховский был назначен на должность министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. В своем телеграм-канале во вторник он отметил, что за три года удалось многого достичь: «боролись с ковидом, возводили ФАПы и врачебные амбулатории, расширяли автопарк мед.учреждений, ремонтировали поликлиники и больницы».
Также в качестве достижений он отметил, что «средняя продолжительность жизни омичей увеличилась до 71 года».
«На заседании правительства Виталий Павлович (Хоценко — прим. ред.) вручил знак отличия "Заслуженный работник здравоохранения Омской области"», — добавил Мураховский.
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