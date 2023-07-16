Возрастное ограничение 18+
СКР: число погибших от отравления сидром в регионах выросло до 46
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Число погибших от отравления сидром в регионах России выросло до 46. Более 60 человек пострадали.
Об этом заявил глава СК РФ Бастрыкин.
«По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз», — сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, в одном производстве соединены 28 уголовных дел.
В начале июня в Минздраве сообщали о 31 погибшем от отравления сидром.
Глава СК заявил, что «необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобного алкоголя, значительно повысив требования не только к производителям, но и продавцам».
Напомним, в июне выяснилось, что спирт для смертельного сидра был похищен со склада самарского МВД. В СК сообщали, что метиловый спирт похитили отец и сын, им помогал сотрудник полиции. Всего было похищено шесть тонн спирта, который затем был продан и использован при производстве ядовитого сидра.
Об этом заявил глава СК РФ Бастрыкин.
«По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз», — сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, в одном производстве соединены 28 уголовных дел.
В начале июня в Минздраве сообщали о 31 погибшем от отравления сидром.
Глава СК заявил, что «необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобного алкоголя, значительно повысив требования не только к производителям, но и продавцам».
Напомним, в июне выяснилось, что спирт для смертельного сидра был похищен со склада самарского МВД. В СК сообщали, что метиловый спирт похитили отец и сын, им помогал сотрудник полиции. Всего было похищено шесть тонн спирта, который затем был продан и использован при производстве ядовитого сидра.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».