Возрастное ограничение 18+
«Ъ»: производители йогуртов в России опасаются сокращения производства из-за нехватки загустителей
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Производители йогуртов заявили, что опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители, пишет «Ъ».
Речь идет о кукурузных крахмалах, которые используются при производстве йогуртов, пудингов и других десертов.
Представители индустрии предполагают, что это может привести к сокращению производства, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно. При этом найти замену в других странах сложно.
Пока такие проблемы удавалось решать, но за счет изменения рецептур и роста себестоимости, пишет издание.
Сообщается, что за три квартала 2022 года выпуск йогуртов сократился на 16% из-за снижения спроса.
Речь идет о кукурузных крахмалах, которые используются при производстве йогуртов, пудингов и других десертов.
Представители индустрии предполагают, что это может привести к сокращению производства, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно. При этом найти замену в других странах сложно.
Пока такие проблемы удавалось решать, но за счет изменения рецептур и роста себестоимости, пишет издание.
Сообщается, что за три квартала 2022 года выпуск йогуртов сократился на 16% из-за снижения спроса.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургский «Гортранс» не может соблюсти расписание и ищет водителей автобусов в Башкирии и Удмуртии
16 января 2023
16 января 2023