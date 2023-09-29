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В Госдуме призвали Симоньян извиниться перед сибиряками за высказывания о термоядерном взрыве
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ) после резонансного видео о «термоядерном взрыве над Сибирью» призвала главреда RT Маргариту Симоньян извиниться перед сибиряками.
Напомним, накануне в телеграм-канале Симоньян появилось видео, на котором она рассуждает о возможности ядерного взрыва над Сибирью. Главред RT считает, что не будет «ничего страшного», выйдет из строя электроника и все вернутся в 93-й год, когда «чудесно жили».
«Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле, ничего такого страшного — ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации <...> А что будет, так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Мы вернемся с вами в год эдак 93-й. Проводные телефоны <...>. И я вам скажу — чудесно же жили. Я даже обрадуюсь», — говорит Симоньян на видео.
Ролик вызвал шквал критики, в том числе со стороны представителей власти. Так, депутат Госдумы Мария Прусакова опубликовала обращение к Маргарите Симоньян. Депутат заявила, что сибиряки восприняли ее высказывание «как глубокое оскорбление».
«Ваше высказывание о том, что <...> вы в принципе рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы, сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление <...> Вы, как минимум, должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня, на протяжении последних нескольких десятилетий, страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне», — заявила депутат. Также она рекомендовала обсуждать подобные вопросы «на кухне, а не в публичном пространстве», если нет достаточной компетенции.
Добавим, что на высказывание Симоньян также отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, физик по образованию. По его словам, к проблеме любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии «надо относиться очень ответственно», цитируют местные СМИ. Он заявил, что «ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет».
Представитель Кремля Песков также прокомментировал высказывание. Он обратил внимание, что в настоящее время «мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний». «Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения»,— сказал Песков.
Напомним, накануне в телеграм-канале Симоньян появилось видео, на котором она рассуждает о возможности ядерного взрыва над Сибирью. Главред RT считает, что не будет «ничего страшного», выйдет из строя электроника и все вернутся в 93-й год, когда «чудесно жили».
«Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле, ничего такого страшного — ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации <...> А что будет, так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Мы вернемся с вами в год эдак 93-й. Проводные телефоны <...>. И я вам скажу — чудесно же жили. Я даже обрадуюсь», — говорит Симоньян на видео.
Ролик вызвал шквал критики, в том числе со стороны представителей власти. Так, депутат Госдумы Мария Прусакова опубликовала обращение к Маргарите Симоньян. Депутат заявила, что сибиряки восприняли ее высказывание «как глубокое оскорбление».
«Ваше высказывание о том, что <...> вы в принципе рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы, сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление <...> Вы, как минимум, должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня, на протяжении последних нескольких десятилетий, страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне», — заявила депутат. Также она рекомендовала обсуждать подобные вопросы «на кухне, а не в публичном пространстве», если нет достаточной компетенции.
Добавим, что на высказывание Симоньян также отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, физик по образованию. По его словам, к проблеме любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии «надо относиться очень ответственно», цитируют местные СМИ. Он заявил, что «ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет».
Представитель Кремля Песков также прокомментировал высказывание. Он обратил внимание, что в настоящее время «мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний». «Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения»,— сказал Песков.
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