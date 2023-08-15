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Россельхознадзор обсудит с ЮАР импорт бегемотов, слонов и жирафов
Фото: ВК-группа Екатеринбургского зоопарка /vk.com/zooekb
Россельхознадзор планирует обсудить с ЮАР импорт бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов.
Экзотических животных планируют «импортировать» для зоопарков.
«Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора (цитата по ТАСС).
Ранее, 15 августа, Россельхознадзор провел видеоконференции с ЮАР о взаимных поставках животноводческой продукции. Речь в том числе шла о «поставках эмбрионов овец». «Отдельно обсудили вопрос о поставках эмбрионов овец из ЮАР в страны Евразийского экономического союза. Проект ветеринарного сертификата на этот вид продукции был предложен российской стороной еще в ноябре 2022 года и до сих пор ожидает согласования со стороны ветеринарной службы ЮАР», — сообщил Россельхознадзор.
Кроме того, российская сторона попросила коллег предоставить «развернутую информацию о распространении в ЮАР таких болезней как ящур, африканская чума свиней, грипп птиц, блютанг, губкообразная энцефалопатия КРС и ряд других».
Также в ведомстве отметили, за последние годы объем экспортируемой российской мясной продукции в африканские страны «заметно увеличился».
Между тем, по данным свежего опроса ФОМ, рост цен на мясо ощутили 40% россиян.
Добавим, ранее стало известно, что молодые семьи в России снизили потребление всех основных групп пищевых продуктов. По итогам прошлого года в рационе молодых семей больше всего сократилось количество молока, фруктов и масла. По данным Росстата, в результате общий калораж рациона молодых семей упал до 2186 в день.
Экзотических животных планируют «импортировать» для зоопарков.
«Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора (цитата по ТАСС).
Ранее, 15 августа, Россельхознадзор провел видеоконференции с ЮАР о взаимных поставках животноводческой продукции. Речь в том числе шла о «поставках эмбрионов овец». «Отдельно обсудили вопрос о поставках эмбрионов овец из ЮАР в страны Евразийского экономического союза. Проект ветеринарного сертификата на этот вид продукции был предложен российской стороной еще в ноябре 2022 года и до сих пор ожидает согласования со стороны ветеринарной службы ЮАР», — сообщил Россельхознадзор.
Кроме того, российская сторона попросила коллег предоставить «развернутую информацию о распространении в ЮАР таких болезней как ящур, африканская чума свиней, грипп птиц, блютанг, губкообразная энцефалопатия КРС и ряд других».
Также в ведомстве отметили, за последние годы объем экспортируемой российской мясной продукции в африканские страны «заметно увеличился».
Между тем, по данным свежего опроса ФОМ, рост цен на мясо ощутили 40% россиян.
Добавим, ранее стало известно, что молодые семьи в России снизили потребление всех основных групп пищевых продуктов. По итогам прошлого года в рационе молодых семей больше всего сократилось количество молока, фруктов и масла. По данным Росстата, в результате общий калораж рациона молодых семей упал до 2186 в день.
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