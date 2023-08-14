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В Великих Луках епархия проводит проверку после открытия памятника Сталину
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Великих Луках Псковской области после открытия памятника Сталину местная епархия объявила о «служебной проверке».
В епархии заявили, что в открытии памятника приняли участие священнослужители «без согласования с управлением». «15 августа в г. Великие Луки состоялось открытие памятника И.В.Сталину. Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с Епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии. Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви и отражают их личные взгляды и убеждения. На данный момент проводится служебная проверка», — говорится в опубликованном заявлении Великолукской епархии.
В местных СМИ сообщалось, что один из священников, освятивших памятник, якобы заявил о том, что «благодаря массовым репрессиям священнослужителей в сталинские годы теперь есть множество новомучеников».
Торжественное открытие памятника состоялось 15 августа. Это восьмиметровый бронзовый монумент, его установили на территории опытного завода «Микрон». Изначально памятник планировалось установить в Волгограде, но местные власти отказались.
Добавим, что трансляцию с открытия в своем телеграм-канале вела актриса Мария Шукшина. Накануне она опубликовала опрос: «Должны ли в крупнейших российских городах появиться памятники Сталину?». На данный момент проголосовало более 138 тысяч человек. 68% ответили «да», 20% — «нет». Остальные ответили «не знаю».
В епархии заявили, что в открытии памятника приняли участие священнослужители «без согласования с управлением». «15 августа в г. Великие Луки состоялось открытие памятника И.В.Сталину. Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с Епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии. Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви и отражают их личные взгляды и убеждения. На данный момент проводится служебная проверка», — говорится в опубликованном заявлении Великолукской епархии.
В местных СМИ сообщалось, что один из священников, освятивших памятник, якобы заявил о том, что «благодаря массовым репрессиям священнослужителей в сталинские годы теперь есть множество новомучеников».
Торжественное открытие памятника состоялось 15 августа. Это восьмиметровый бронзовый монумент, его установили на территории опытного завода «Микрон». Изначально памятник планировалось установить в Волгограде, но местные власти отказались.
Добавим, что трансляцию с открытия в своем телеграм-канале вела актриса Мария Шукшина. Накануне она опубликовала опрос: «Должны ли в крупнейших российских городах появиться памятники Сталину?». На данный момент проголосовало более 138 тысяч человек. 68% ответили «да», 20% — «нет». Остальные ответили «не знаю».
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