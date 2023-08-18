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МЧС: в Костроме крупный медведь забрался на дерево высотой с пятиэтажку
Фото: телеграм-канал МЧС РФ
По центру Костромы накануне гулял крупный бурый медведь.
Сначала о медведе написали в пабликах жители деревни Аферово, ближе к вечеру его заметили на одной из главных улиц города у торгового центра.
Затем, как рассказали в МЧС, «косолапый, бегая по улицам, увидел двух мужчин на лавочке» и испугался. «От испуга медведь залез на дерево высотой почти с пятиэтажный дом. На место прибыли специальные службы. После введенного снотворного — бурый уснул», — сообщили в МЧС.
Крупного зверя спускали на землю с помощью автолестниц. Судя по опубликованным кадрам, несколько спасателей на носилках донесли животное до автомобиля полиции. Медведя выпустили в естественную среду обитания.
«От лап медведя никто не пострадал. Сейчас животное в безопасности», — добавили в МЧС.
Напомним, в июне жители Томска заметили взрослого медведя на центральных улицах города. Однако специалисты, прибывшие на место, не применяли снотворное, медведя застрелили. «В целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан сотрудниками правоохранительных органов было принято решение о применении огнестрельного оружия для обезвреживания дикого животного», — заявили тогда в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Судя по видео, опубликованном в соцсетях, медведь бегал по безлюдным тротуарам Томска и купался в лужах.
Сначала о медведе написали в пабликах жители деревни Аферово, ближе к вечеру его заметили на одной из главных улиц города у торгового центра.
Затем, как рассказали в МЧС, «косолапый, бегая по улицам, увидел двух мужчин на лавочке» и испугался. «От испуга медведь залез на дерево высотой почти с пятиэтажный дом. На место прибыли специальные службы. После введенного снотворного — бурый уснул», — сообщили в МЧС.
Крупного зверя спускали на землю с помощью автолестниц. Судя по опубликованным кадрам, несколько спасателей на носилках донесли животное до автомобиля полиции. Медведя выпустили в естественную среду обитания.
«От лап медведя никто не пострадал. Сейчас животное в безопасности», — добавили в МЧС.
Напомним, в июне жители Томска заметили взрослого медведя на центральных улицах города. Однако специалисты, прибывшие на место, не применяли снотворное, медведя застрелили. «В целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан сотрудниками правоохранительных органов было принято решение о применении огнестрельного оружия для обезвреживания дикого животного», — заявили тогда в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Судя по видео, опубликованном в соцсетях, медведь бегал по безлюдным тротуарам Томска и купался в лужах.
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