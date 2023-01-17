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В Институте катализа СО РАН решили запатентовать «долговечное церковное кадило»
Россия и мир
Фото: сайт Института катализа СО РАН/catalysis.ru
В Институте катализа Сибирского отделения РАН разработали «долговечное церковное кадило». Автор разработки решил его запатентовать.
Ученый Александр Куликов разработал каталитическое кадило, сообщается на сайте Института. «Его преимущество в том, что в нем вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, а работать оно может практически бесконечно долго», — говорится в сообщении.
Основное устройство кадила — каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм, рассказали в Институте. Диаметр сопла можно регулировать и «обеспечить полное сгорание топлива без остатка в виде продуктов горения». Работает устройство на смеси пропана-бутана.
В качестве носителя используется «стандартное церковное кадило», уточнили в Институте и добавили, что разработка уже прошла «пилотные» испытания — ей пользуются священники Храма в Новосибирском Академгородке.
Разработчик кадила, научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН, кандидат технических наук Александр Куликов, решил его запатентовать, пишет «Подъем». «Нужно патентовать срочно, потому что слишком прогремело. Я смотрю, что мне без этого теперь никак нельзя», — сказал ученый изданию.
Стоимость разработки он назвать не смог, но отметил, что «продавал бы кадило за 12-15 тыс. руб».
Ученый Александр Куликов разработал каталитическое кадило, сообщается на сайте Института. «Его преимущество в том, что в нем вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, а работать оно может практически бесконечно долго», — говорится в сообщении.
Основное устройство кадила — каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм, рассказали в Институте. Диаметр сопла можно регулировать и «обеспечить полное сгорание топлива без остатка в виде продуктов горения». Работает устройство на смеси пропана-бутана.
В качестве носителя используется «стандартное церковное кадило», уточнили в Институте и добавили, что разработка уже прошла «пилотные» испытания — ей пользуются священники Храма в Новосибирском Академгородке.
Разработчик кадила, научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН, кандидат технических наук Александр Куликов, решил его запатентовать, пишет «Подъем». «Нужно патентовать срочно, потому что слишком прогремело. Я смотрю, что мне без этого теперь никак нельзя», — сказал ученый изданию.
Стоимость разработки он назвать не смог, но отметил, что «продавал бы кадило за 12-15 тыс. руб».
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