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Депутат ГД заявил, что для россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность»

12.48 Среда, 22 ноября 2023
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД заявил, что для большинства россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность», а второй ребёнок — «билет в нищету».

Так ситуацию с демографией объяснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (фракция «Справедливая Россия — За правду»).

Он назвал несколько причин, которые, по его мнению, негативно влияют на рождаемость в стране.

«В чём реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребёнок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребёнок — билет в один конец в нищету», — заявил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, он назвал «катастрофой» ситуацию с здравоохранением.

«У нас катастрофа в сфере здравоохранения. Как мне говорили врачи, 30% женщин детородного возраста по медицинским причинам не могут рожать. В условиях оптимизации здравоохранения и превращения его в здравозахоронение, естественно, это никого не интересует, по крайней мере, на политическом уровне», — сказал депутат.

Еще одна причина, по его словам, касается смысла жизни. Депутат считает, что россиянам сегодня не могут предложить ничего, «кроме песни Шамана».

«Вторая вещь — отсутствие смысла жизни. Что может нам предложить сегодня одичалая бюрократия? "Ребят, мы будем воровать, а вы — терпеть" или "мы будем продолжать бессмысленно расточать ресурсы страны, а вы будете умирать потихоньку". В реальности в рамках этого нового социального контракта предложить кроме песни Шамана нечего», — рассуждает депутат.

По его мнению, человек в таких условиях «не имеет возможности сам быть хозяином своей жизни». «Он вынужден с протянутой рукой идти просить. Когда человек включает телевизор и понимает, что будущего у него нет, в реальности эффект именно такой», — заявил депутат.

Напомним, в последнее время власти на всех уровнях предлагают меры по увеличению рождаемости. Так, на неделе было предложено на законодательном уровне запретить всем частным клиникам делать аборты.

На прошлой неделе для решения проблемы предложили заключать «сделку» с осужденными.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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