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В Хакасии сотрудники интерната перевели 100 тысяч мошеннику, который просил «накрыть стол» для прокуратуры
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В полиции Хакасии рассказали историю, которая «обескуражила» местных правоохранителей.
Сотрудники дома-интерната для детей перевели 100 тысяч мошеннику, который представился чиновником и попросил их «накрыть стол» для проверяющей комиссии из генпрокуратуры.
«В полицию Абакана обратились сотрудники Республиканского дома-интерната для детей "Теремок", обескуражившие правоохранителей своим заявлением. Они перевели мошенникам деньги под предлогом встречи проверяющей комиссии», — рассказали в МВД Хакасии.
Накануне в интернат на стационарный телефон позвонил некий гражданин, который представился специалистом аппарата правительства Республики Хакасия. «Мошенник сообщил, что в государственное учреждение скоро прибудет комиссия из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Звонивший попросил накрыть стол для проверяющих и даже скинул список необходимых продуктов, обещая вернуть деньги после и попросив отправить ему чек. Руководство интерната отправило сотрудницу на закупку, переведя ей личные деньги – 40 тысяч рублей. Однако по пути следования в супермаркет злоумышленник сообщил женщине, что продукты уже куплены, поэтому деньги необходимо скинуть ему на указанный счёт. А после, поторапливая свою жертву, попросил отправить ещё около 30 тысяч рублей на какие-то комплекты. Когда сотрудница подъезжала к супермаркету, мошенник вновь попросил её скинуть 19 тысяч рублей, на что она ответила, что денег у неё больше нет. Возле магазина её никто не ждал, и женщина поняла, что её обманули», — говорится в официальном релизе МВД региона.
За это время мошенник успел связаться с другими сотрудниками интерната и сказал, что «выданных их коллеге денег на продукты не хватило». И попросил скинуть ещё 30 тысяч рублей на его счёт. Таким образом, работники учреждения перевели ему около 100 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовные дела по факту мошеннических действий и попытки мошенничества. Но проверка ждет и самих заявителей.
«Полиция даст оценку и действиям сотрудников "Теремка". Правоохранители напоминают, что дача взятки должностному лицу влечёт уголовную ответственность», — добавили в ведомстве.
Сотрудники дома-интерната для детей перевели 100 тысяч мошеннику, который представился чиновником и попросил их «накрыть стол» для проверяющей комиссии из генпрокуратуры.
«В полицию Абакана обратились сотрудники Республиканского дома-интерната для детей "Теремок", обескуражившие правоохранителей своим заявлением. Они перевели мошенникам деньги под предлогом встречи проверяющей комиссии», — рассказали в МВД Хакасии.
Накануне в интернат на стационарный телефон позвонил некий гражданин, который представился специалистом аппарата правительства Республики Хакасия. «Мошенник сообщил, что в государственное учреждение скоро прибудет комиссия из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Звонивший попросил накрыть стол для проверяющих и даже скинул список необходимых продуктов, обещая вернуть деньги после и попросив отправить ему чек. Руководство интерната отправило сотрудницу на закупку, переведя ей личные деньги – 40 тысяч рублей. Однако по пути следования в супермаркет злоумышленник сообщил женщине, что продукты уже куплены, поэтому деньги необходимо скинуть ему на указанный счёт. А после, поторапливая свою жертву, попросил отправить ещё около 30 тысяч рублей на какие-то комплекты. Когда сотрудница подъезжала к супермаркету, мошенник вновь попросил её скинуть 19 тысяч рублей, на что она ответила, что денег у неё больше нет. Возле магазина её никто не ждал, и женщина поняла, что её обманули», — говорится в официальном релизе МВД региона.
За это время мошенник успел связаться с другими сотрудниками интерната и сказал, что «выданных их коллеге денег на продукты не хватило». И попросил скинуть ещё 30 тысяч рублей на его счёт. Таким образом, работники учреждения перевели ему около 100 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовные дела по факту мошеннических действий и попытки мошенничества. Но проверка ждет и самих заявителей.
«Полиция даст оценку и действиям сотрудников "Теремка". Правоохранители напоминают, что дача взятки должностному лицу влечёт уголовную ответственность», — добавили в ведомстве.
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