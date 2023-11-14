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Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России почти в 300 раз выросла заболеваемость корью.
С января по сентябрь 2023 года выявлено 8073 случая кори. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 732% (в 288 раз), пишет «Медвестник» со ссылкой на статистику Роспотребнадзора.
Такое количество зараженных — рекорд с 2015 года. Прежний рекорд был зафиксирован в 2019 году (вдвое меньше — около 4 тысяч случаев за тот же период).
Большинство заболевших (4989 человек) — дети до 14 лет.
По словам врачей, такая динамика была «ожидаема». Роль сыграли пандемия COVID-19, из-за которой «другие инфекции были вытеснены», антипрививочники и «дефицит вакцин».
Кроме того, по данным издания, растет заболеваемость коклюшем (рост на 1096%, всего 20 тысяч случаев) и ветряной оспой (рост на 18%, 580 тысяч случаев).
С января по сентябрь 2023 года выявлено 8073 случая кори. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 732% (в 288 раз), пишет «Медвестник» со ссылкой на статистику Роспотребнадзора.
Такое количество зараженных — рекорд с 2015 года. Прежний рекорд был зафиксирован в 2019 году (вдвое меньше — около 4 тысяч случаев за тот же период).
Большинство заболевших (4989 человек) — дети до 14 лет.
По словам врачей, такая динамика была «ожидаема». Роль сыграли пандемия COVID-19, из-за которой «другие инфекции были вытеснены», антипрививочники и «дефицит вакцин».
Кроме того, по данным издания, растет заболеваемость коклюшем (рост на 1096%, всего 20 тысяч случаев) и ветряной оспой (рост на 18%, 580 тысяч случаев).
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