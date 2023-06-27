Возрастное ограничение 18+
Заблудившегося в Приамурье мальчика от диких зверей спасла собака с пасеки
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Мальчика, который заблудился в тайге Приамурья, от диких зверей спасла собака с пасеки.
«Там в глубине тайги есть пасеки, которые охраняла эта собака. Она учуяла мальчика и пришла к нему ещё вчера. Тем самым спасла ему жизнь. Дикие звери, чуяв собаку, не шли на ребёнка», — рассказала РИА Новости волонтёр поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник.
По ее словам, в 700 метрах от того места, где укрылся мальчик, находится берлога с медведицей и медвежатами.
Собака оставалась с мальчиком всю ночь. «Он на ней спал под кустом до того момента, пока его не нашли», — рассказала поисковик.
Ребенок пропал во вторник днем. «О помощи попросил отец. Вместе они отправились на охоту. В районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся», — сообщили накануне в МЧС РФ. Поиски осложнялись труднодоступностью местности. Мальчик провел всю ночь в тайге под дождем.
«Там в глубине тайги есть пасеки, которые охраняла эта собака. Она учуяла мальчика и пришла к нему ещё вчера. Тем самым спасла ему жизнь. Дикие звери, чуяв собаку, не шли на ребёнка», — рассказала РИА Новости волонтёр поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник.
По ее словам, в 700 метрах от того места, где укрылся мальчик, находится берлога с медведицей и медвежатами.
Собака оставалась с мальчиком всю ночь. «Он на ней спал под кустом до того момента, пока его не нашли», — рассказала поисковик.
Ребенок пропал во вторник днем. «О помощи попросил отец. Вместе они отправились на охоту. В районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся», — сообщили накануне в МЧС РФ. Поиски осложнялись труднодоступностью местности. Мальчик провел всю ночь в тайге под дождем.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».