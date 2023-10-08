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В России число книжных магазинов сократилось на треть за четыре года
Фото: Вечерние Ведомости
Число книжных магазинов в России сократилось на треть за четыре года, с января 2020 по октябрь 2023 года.
Число издательство сократилось на 16%, пишут РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокус».
За это время с рынка ушли около четырех тысяч магазинов, при этом открыли бизнес — менее тысячи.
Больше всего закрытий в сфере книжного бизнеса произошло в 2020-2021 годах: в этот период каждый месяц закрывались около сотни компаний. В декабре 2020-январе 2021 с рынка ушли сразу 482 организации, говорится в исследовании.
Больше всего книжных магазинов (на октябрь 2023 года) в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.
Число издательство сократилось на 16%, пишут РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокус».
За это время с рынка ушли около четырех тысяч магазинов, при этом открыли бизнес — менее тысячи.
Больше всего закрытий в сфере книжного бизнеса произошло в 2020-2021 годах: в этот период каждый месяц закрывались около сотни компаний. В декабре 2020-январе 2021 с рынка ушли сразу 482 организации, говорится в исследовании.
Больше всего книжных магазинов (на октябрь 2023 года) в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.
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