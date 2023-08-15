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На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На федеральный проект «Патриотическое воспитание» в России в прошлом году потратили 11,4 миллиарда рублей бюджетных средств.
Изначально планировалось потратить только пять миллиардов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.
На что были потрачены средства:
- на оплату труда новых штатных единиц в школах. Речь о советниках директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Всего в стране таких ставок было открыто 8802, пишет издание. С нового учебного года они должны появиться во всех регионах;
- на комплекты государственных символов для более 11 тысяч школ;
- на обновление экспозиционного оборудования в 14 мультимедийных парках «Россия — моя история»;
- на патриотические мероприятия. В прошлом году более 2,2 млн молодых людей приняли участие в различных патриотических мероприятиях. Около 3,5 млн детей были вовлечены в организацию «Российское движение школьников»;
- на всероссийский творческий конкурс «Большая перемена» по тематическим направлениям (среди них — например, волонтерство, историческая память, государственная оборона и безопасность);
- на грантовый конкурс для НКО по мероприятиям патриотической направленности;
- на разработку «мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся».
В целом проект направлен на развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, и «поддержку интересных, качественных патриотических программ и проектов для детей и молодежи», добавили в Минпросвещения.
По данным издания, в 2021 году на федеральный патриотический проект было направлено в три раза меньше бюджетных средств — 3,4 млрд рублей.
Изначально планировалось потратить только пять миллиардов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.
На что были потрачены средства:
- на оплату труда новых штатных единиц в школах. Речь о советниках директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Всего в стране таких ставок было открыто 8802, пишет издание. С нового учебного года они должны появиться во всех регионах;
- на комплекты государственных символов для более 11 тысяч школ;
- на обновление экспозиционного оборудования в 14 мультимедийных парках «Россия — моя история»;
- на патриотические мероприятия. В прошлом году более 2,2 млн молодых людей приняли участие в различных патриотических мероприятиях. Около 3,5 млн детей были вовлечены в организацию «Российское движение школьников»;
- на всероссийский творческий конкурс «Большая перемена» по тематическим направлениям (среди них — например, волонтерство, историческая память, государственная оборона и безопасность);
- на грантовый конкурс для НКО по мероприятиям патриотической направленности;
- на разработку «мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся».
В целом проект направлен на развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, и «поддержку интересных, качественных патриотических программ и проектов для детей и молодежи», добавили в Минпросвещения.
По данным издания, в 2021 году на федеральный патриотический проект было направлено в три раза меньше бюджетных средств — 3,4 млрд рублей.
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