В Красноярске журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти к «Единой России»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Суд в Красноярске оштрафовал главного редактора местного издания Дмитрия Полушина по статье о возбуждении ненависти.Журналист оштрафован Центральным районным судом Красноярска по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), следует из карточки дела на сайте суда.Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей, уточнил сам журналист.В ролике на YouTube-канале Полушин заявил, что его обвинили в «разжигании вражды и ненависти по отношению к политической партии "Единая Россия"». Поводом стали видеоматериалы журналиста, в которых он критиковал депутатов-единороссов и рассуждал о недовольстве властью простых граждан.Юристы видят в решении по делу Полушина опасный прецедент. По словам адвоката, в этом деле люди по признаку присоединения к политической партии признаны социальной группой, «большой общностью». «На наш взгляд, партия и власть не может являться социальной группой», — говорит адвокат. Правозащитники полагают, что при таком подходе любая критика власти на местах, негативная оценка принимаемых законов, критика депутатов могут привести к делам по экстремистским статьям и «развязать руки силовикам». Это может быть опасным в том числе для работы СМИ и журналистов.Сам Полушин назвал это решение «расправой» над теми, кто «говорит, критикует и анализирует». По его словам, заключение лингвиста по его делу содержит «домыслы, предположения и выхваченные из контекста фразы».Кроме того, журналист считает, что эта административная статья «лишь начало дальнейшего уголовного преследования». По его словам, силовики могут попытаться найти «длящееся преступление из прошлых видео», которое может касаться «разжигания ненависти по политическому принципу».Защита намерена обжаловать решение суда, однако адвокат признает, что «шансы небольшие».