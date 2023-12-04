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Во Владивостоке сотрудники ФСИН задержаны за разбойное нападение на стриптиз-клуб
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Владивостоке сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний задержаны за разбойное нападение на развлекательное заведение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
По версии следствия, в ноябре сотрудники ФСИН по Приморскому краю похитили деньги, а также «иные предметы» в помещении, в котором проводились развлекательные мероприятия. Сотрудники были в одежде камуфляжной расцветки, при себе у них было оружие и специальные средства. Действовали они под видом правоохранительных органов и изображали «следственно-оперативные мероприятия», сообщили в СУ СК по региону.
Пять фигурантов были задержаны. В ГУФСИН уточнили, что речь о пяти сотрудниках отдела специального назначения ведомства, пишут РИА Новости. Источник агентства в силовых структурах сообщил, что сотрудники спецназа задержаны «за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке» — угрожая оружием, они вымогали деньги.
Сообщается, что четыре фигуранта уже заключены под стражу на два месяца.
Напомним, в начале ноября в питерском стриптиз-клубе провели выездное заседание суда.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
По версии следствия, в ноябре сотрудники ФСИН по Приморскому краю похитили деньги, а также «иные предметы» в помещении, в котором проводились развлекательные мероприятия. Сотрудники были в одежде камуфляжной расцветки, при себе у них было оружие и специальные средства. Действовали они под видом правоохранительных органов и изображали «следственно-оперативные мероприятия», сообщили в СУ СК по региону.
Пять фигурантов были задержаны. В ГУФСИН уточнили, что речь о пяти сотрудниках отдела специального назначения ведомства, пишут РИА Новости. Источник агентства в силовых структурах сообщил, что сотрудники спецназа задержаны «за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке» — угрожая оружием, они вымогали деньги.
Сообщается, что четыре фигуранта уже заключены под стражу на два месяца.
Напомним, в начале ноября в питерском стриптиз-клубе провели выездное заседание суда.
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