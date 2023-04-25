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На Кубани мужчина ездил по станице в ванне на колесах, на него составили протокол
Россия и мир
Фото: официальный канал информации Госавтоинспекции Краснодарского края
На Кубани мужчина ездил по станице Кугоейской в ванне на колесах и с двигателем от скутера. Его остановили сотрудники ДПС и составили протокол, так как у водителя не было прав, он был пьян и отказался от освидетельствования.
«1 мая в ст. Кугоейской экипажем ДПС замечено и остановлено необычное ТС (двигатель и другие отдельные детали корпуса скутера "Сузуки" приварены к ванне). У водителя отсутствовало право управления ТС и имелись признаки опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и нарушение речи», — сообщает официальный канал информации Госавтоинспекции Краснодарского края.
Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель ванны отказался. На него составили административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).
Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку.
«1 мая в ст. Кугоейской экипажем ДПС замечено и остановлено необычное ТС (двигатель и другие отдельные детали корпуса скутера "Сузуки" приварены к ванне). У водителя отсутствовало право управления ТС и имелись признаки опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и нарушение речи», — сообщает официальный канал информации Госавтоинспекции Краснодарского края.
Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель ванны отказался. На него составили административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).
Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку.
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