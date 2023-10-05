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Четверть представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают полезными эзотерические практики
Фото: Вечерние Ведомости
Почти четверть (24%) представителей малого и среднего бизнеса в России считают «полезными» и «скорее полезными» эзотерические практики при принятии бизнес-решений.
Это следует из данных опроса, который провела исследовательская компания IFORS Research, пишет «Коммерсант».
Речь идет об астрологических прогнозах, гаданиях на картах и рунах, нумерологии, «магических ритуалах» и услугах экстрасенсов в интересах бизнеса.
Треть опрошенных «уже имеют такой опыт», шесть процентов намерены его «повторить в течение года», рассчитывая на рост прибыли и продаж.
В опросе приняли участие около одной тысячи владельцев и управляющих малых и средних компаний в РФ. Издание отмечает, что оценки применения эзотерики непосредственно в бизнес-практиках представлены впервые.
Это следует из данных опроса, который провела исследовательская компания IFORS Research, пишет «Коммерсант».
Речь идет об астрологических прогнозах, гаданиях на картах и рунах, нумерологии, «магических ритуалах» и услугах экстрасенсов в интересах бизнеса.
Треть опрошенных «уже имеют такой опыт», шесть процентов намерены его «повторить в течение года», рассчитывая на рост прибыли и продаж.
В опросе приняли участие около одной тысячи владельцев и управляющих малых и средних компаний в РФ. Издание отмечает, что оценки применения эзотерики непосредственно в бизнес-практиках представлены впервые.
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