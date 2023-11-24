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Депутат ГД считает, что общество в России «слишком агрессивно», поэтому всем необходимо психологическое тестирование
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что в России «слишком агрессивное» общество, поэтому всем не мешало бы пройти соответствующее «тестирование».
Об этом он сказал на совещании в Госдуме, где обсуждали защиту прав граждан с психическими расстройствами.
«Когда я посещал учреждение, которое возглавляет Георгий Петрович (Костюк, главный врач «Психиатрической клинической больницы №1 имени Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» — прим. ред.) и посмотрел презентацию, сложилось впечатление, что нам надо вообще всем проходить тестирование. Я думаю, терапевтическая помощь в тех условиях, в которых мы живем, нужна вообще всем», — сказал депутат, трансляция велась на сайте Госдумы.
В числе причин, которые приводят к нервным расстройствам у населения, он назвал «потоки агрессивной и негативной информации», пандемию, ЕГЭ (для отдельных категорий граждан), «ночные постоянно продолжающиеся стройки» и «ночной шум», а также «всё происходящее».
«У нас общество слишком агрессивно из-за того, что огромные потоки негативной информации повсеместно проникают в нашу жизнь, в том числе и фейковые новости. Людей выводят из спокойного состояния в нервозное состояние», — сказал депутат.
В телеграм-канале позже он добавил, что ментальные расстройства необходимо своевременно предупреждать, а для этого нужно больше квалифицированных специалистов. «Омбудсмен Татьяна Москалькова представила соответствующий доклад, раскрывающий серьëзные нарушения в медицинских учреждениях и организациях соцобслуживания по всей стране. Где-то не хватает материальной базы, где-то лекарств, где-то - площадок для трудовой и социальной реабилитации», — написал Нилов.
Также он добавил, что эти вопросы нужно оперативно решать «до того, как начнут возвращаться бойцы с печально известным "афганским синдромом"».
Напомним, на прошлой неделе комитет ГД по делам семьи предложил ЦБ РФ ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов в банках.
Об этом он сказал на совещании в Госдуме, где обсуждали защиту прав граждан с психическими расстройствами.
«Когда я посещал учреждение, которое возглавляет Георгий Петрович (Костюк, главный врач «Психиатрической клинической больницы №1 имени Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» — прим. ред.) и посмотрел презентацию, сложилось впечатление, что нам надо вообще всем проходить тестирование. Я думаю, терапевтическая помощь в тех условиях, в которых мы живем, нужна вообще всем», — сказал депутат, трансляция велась на сайте Госдумы.
В числе причин, которые приводят к нервным расстройствам у населения, он назвал «потоки агрессивной и негативной информации», пандемию, ЕГЭ (для отдельных категорий граждан), «ночные постоянно продолжающиеся стройки» и «ночной шум», а также «всё происходящее».
«У нас общество слишком агрессивно из-за того, что огромные потоки негативной информации повсеместно проникают в нашу жизнь, в том числе и фейковые новости. Людей выводят из спокойного состояния в нервозное состояние», — сказал депутат.
В телеграм-канале позже он добавил, что ментальные расстройства необходимо своевременно предупреждать, а для этого нужно больше квалифицированных специалистов. «Омбудсмен Татьяна Москалькова представила соответствующий доклад, раскрывающий серьëзные нарушения в медицинских учреждениях и организациях соцобслуживания по всей стране. Где-то не хватает материальной базы, где-то лекарств, где-то - площадок для трудовой и социальной реабилитации», — написал Нилов.
Также он добавил, что эти вопросы нужно оперативно решать «до того, как начнут возвращаться бойцы с печально известным "афганским синдромом"».
Напомним, на прошлой неделе комитет ГД по делам семьи предложил ЦБ РФ ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов в банках.
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