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В Красноярском поселке на месте бывшего детсада установили БМП
Россия и мир
Фото: страница администрации города Назарово в ВК
В красноярском поселке на месте бывшего детского сада установили БМП. Об этом сообщили муниципальные власти.
«Боевая машина пехоты появилась сегодня поздно вечером (во вторник, 14 марта — прим. ред.) на территории около дома №3 по улице Ленина в посёлке Бор. Раньше в этом месте располагался детский сад. Теперь начато обустройство памятной территории», — сообщается на официальной странице администрации города Назарово в ВК.
По данным чиновников, детский сад был снесен, несколько лет после этого территория была замусорена. «Летом активные назаровцы убрали остатки бетона и засыпали котлован, провели несколько субботников. Накануне специалисты компании ТСК произвели очистку территорию от снега», — сообщили в администрации.
Уточняется, что все работы «по демилитаризации» и транспортировке проводились под контролем депутатов. Боевую машину в город Назарово доставили из Козульки (Козулька — посёлок городского типа в Козульском районе).
В местных пабликах люди жалуются, что ранее им обещали на месте снесенного детсада обустроить детскую площадку. Между тем, многие жители решение властей одобрили. «Интересное событие в жизни города. Желательно видеонаблюдение в этом месте установить, чтобы любители сдачи металлолома не открутили детали машины», — написала под постом администрации одна из пользовательниц.
«Боевая машина пехоты появилась сегодня поздно вечером (во вторник, 14 марта — прим. ред.) на территории около дома №3 по улице Ленина в посёлке Бор. Раньше в этом месте располагался детский сад. Теперь начато обустройство памятной территории», — сообщается на официальной странице администрации города Назарово в ВК.
По данным чиновников, детский сад был снесен, несколько лет после этого территория была замусорена. «Летом активные назаровцы убрали остатки бетона и засыпали котлован, провели несколько субботников. Накануне специалисты компании ТСК произвели очистку территорию от снега», — сообщили в администрации.
Уточняется, что все работы «по демилитаризации» и транспортировке проводились под контролем депутатов. Боевую машину в город Назарово доставили из Козульки (Козулька — посёлок городского типа в Козульском районе).
В местных пабликах люди жалуются, что ранее им обещали на месте снесенного детсада обустроить детскую площадку. Между тем, многие жители решение властей одобрили. «Интересное событие в жизни города. Желательно видеонаблюдение в этом месте установить, чтобы любители сдачи металлолома не открутили детали машины», — написала под постом администрации одна из пользовательниц.
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