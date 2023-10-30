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Муфтий Татарстана призвал «проявить снисхождение» к участникам беспорядков в Махачкале
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин призвал «проявить снисхождение» к участникам беспорядков в Махачкале.
По его мнению, участники погрома в Дагестане «повелись на провокацию», которая была организована «силами извне».
«Случай в Дагестане — так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий <...> Учитывая эти обстоятельства, призываю, по возможности, проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию: понятно, что они пошли на это от отчаяния и от чувства несправедливости», — написал муфтий в телеграм-канале.
Он выразил уверенность, что участники беспорядков «раскаялись в содеянном».
По словам муфтия, каждый стремится поддержать Палестину по-своему, «но что ей точно не поможет, так это погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в далеких от неё регионах, как это случилось в Дагестане».
Добавим, что ранее в СК сообщили о задержании 83 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. На данный момент известно о том, что 15 из них арестованы на срок от трех до восьми суток по статьям об участии в несанкционированном митинге и о мелком хулиганстве.
По его мнению, участники погрома в Дагестане «повелись на провокацию», которая была организована «силами извне».
«Случай в Дагестане — так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий <...> Учитывая эти обстоятельства, призываю, по возможности, проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию: понятно, что они пошли на это от отчаяния и от чувства несправедливости», — написал муфтий в телеграм-канале.
Он выразил уверенность, что участники беспорядков «раскаялись в содеянном».
По словам муфтия, каждый стремится поддержать Палестину по-своему, «но что ей точно не поможет, так это погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в далеких от неё регионах, как это случилось в Дагестане».
Добавим, что ранее в СК сообщили о задержании 83 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. На данный момент известно о том, что 15 из них арестованы на срок от трех до восьми суток по статьям об участии в несанкционированном митинге и о мелком хулиганстве.
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