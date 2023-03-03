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Мужчину, открывшего стрельбу в Нижневартовске, исключили из «Единой России»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Мужчину, который устроил стрельбу в Нижневартовске и удерживал в квартире своего маленького сына, исключили из «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии.
Уточняется, что речь идет о Владимире Широкове.
«Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, 9 марта 2023 года исключён из «Единой России» в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнём, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в «Единой России» и «Молодой гвардии» и с сегодняшнего дня не является членом Партии», — говорится в сообщении на официальной странице реготделения в ВК.
Ранее стало известно, что мужчина был сотрудником учреждения, подведомственного мэрии Нижневартовска. Недавно он уволился.
Напомним, стрелок был задержан, его трехлетний сын, которого он удерживал в квартире, не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Уточняется, что речь идет о Владимире Широкове.
«Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, 9 марта 2023 года исключён из «Единой России» в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнём, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в «Единой России» и «Молодой гвардии» и с сегодняшнего дня не является членом Партии», — говорится в сообщении на официальной странице реготделения в ВК.
Ранее стало известно, что мужчина был сотрудником учреждения, подведомственного мэрии Нижневартовска. Недавно он уволился.
Напомним, стрелок был задержан, его трехлетний сын, которого он удерживал в квартире, не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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