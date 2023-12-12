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На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка.
Она может привести к магнитной буре в эту субботу.
По данным центра Фобос, вспышка интенсивностью Х2,8 была зафиксирована накануне около 20 часов по московскому времени. «Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы ещё в 2017 году», — говорится в сообщении.
В центре добавили, что вчерашней мощной вспышке предшествовали еще две среднего уровня, в 10 и 16 часов.
Вспышки на Солнце часто приводят к магнитным бурям, ближайшая ожидается уже в эту субботу, сообщает Фобос.
Напомним, в начале ноября на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю, ей также предшествовала вспышка, однако она была небольшой силы.
Она может привести к магнитной буре в эту субботу.
По данным центра Фобос, вспышка интенсивностью Х2,8 была зафиксирована накануне около 20 часов по московскому времени. «Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы ещё в 2017 году», — говорится в сообщении.
В центре добавили, что вчерашней мощной вспышке предшествовали еще две среднего уровня, в 10 и 16 часов.
Вспышки на Солнце часто приводят к магнитным бурям, ближайшая ожидается уже в эту субботу, сообщает Фобос.
Напомним, в начале ноября на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю, ей также предшествовала вспышка, однако она была небольшой силы.
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