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В Татарстане новорожденную назвали Россия-Святосия-Святороссия
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Татарстане новорожденной девочке дали имя Россия-Святосия-Святороссия.
О необычном имени сообщили в Камском детском медицинском центре еще 17 ноября, однако СМИ обратили внимание на это только сейчас.
В медцентре уточнили, что девочка родилась раньше срока — на сроке 35 недель. «Врачи КДМЦ помогли появиться на свет недоношенной малышке по имени Россия… Россия-Святосия-Святороссия… Кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра», — говорится в сообщении. Какое у девочки отчество, не уточняется.
По словам врачей, у самой мамы, а также у ее старшего сына тоже необычные имена. «Сама мама тоже носит необычные имя — Родушка, а старшего сына патриотичные родители назвали Природой», — сообщили в медцентре, добавив, что и мальчика в доме «ласково называют Родушкой».
Маму с малышкой выписали домой 17 ноября, в Международный день недоношенных детей, добавили в центре.
Врачи пожелали семье крепкого здоровья и сказали, что ждут «следующего малыша как минимум с именем Отчизна».
О необычном имени сообщили в Камском детском медицинском центре еще 17 ноября, однако СМИ обратили внимание на это только сейчас.
В медцентре уточнили, что девочка родилась раньше срока — на сроке 35 недель. «Врачи КДМЦ помогли появиться на свет недоношенной малышке по имени Россия… Россия-Святосия-Святороссия… Кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра», — говорится в сообщении. Какое у девочки отчество, не уточняется.
По словам врачей, у самой мамы, а также у ее старшего сына тоже необычные имена. «Сама мама тоже носит необычные имя — Родушка, а старшего сына патриотичные родители назвали Природой», — сообщили в медцентре, добавив, что и мальчика в доме «ласково называют Родушкой».
Маму с малышкой выписали домой 17 ноября, в Международный день недоношенных детей, добавили в центре.
Врачи пожелали семье крепкого здоровья и сказали, что ждут «следующего малыша как минимум с именем Отчизна».
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