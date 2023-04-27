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В Омской области бабушка прокатила губернатора по сгоревшей деревне
Россия и мир
Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном»
Врио главы Омской области Виталий Хоценко опубликовал видео, на котором он едет по сгоревшей деревне.
«Много погорело, конечно», — говорит глава региона, осматривая территорию. Однако внимание пользователей привлек не столько фон с последствиями крупного пожара, сколько водитель главы региона. За рулем машины без верха — бабушка в фиолетовом платке.
«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — говорится в подписи к видео. Как зовут бабушку и почему именно она возит главу региона по деревне, не уточняется.
Накануне в Омской области из-за сильных пожаров частично сгорели два села. В Чистоозерье пострадали девять человек. Власти пообещали людям выплатить 50 тысяч рублей от Минтруда и 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства Омской области, также пообещали выплату от муниципалитета.
Возбуждено уголовное дело о халатности.
«Много погорело, конечно», — говорит глава региона, осматривая территорию. Однако внимание пользователей привлек не столько фон с последствиями крупного пожара, сколько водитель главы региона. За рулем машины без верха — бабушка в фиолетовом платке.
«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — говорится в подписи к видео. Как зовут бабушку и почему именно она возит главу региона по деревне, не уточняется.
Накануне в Омской области из-за сильных пожаров частично сгорели два села. В Чистоозерье пострадали девять человек. Власти пообещали людям выплатить 50 тысяч рублей от Минтруда и 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства Омской области, также пообещали выплату от муниципалитета.
Возбуждено уголовное дело о халатности.
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