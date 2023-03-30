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Каждый третий россиянин верит, что в ближайшие 50 лет может произойти «восстание машин»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
ВЦИОМ изучил отношение россиян к нейросетям.
По данным аналитиков центра, каждый третий россиянин (30%) верит, что в ближайшие 50 лет такие технологии, как нейросети, могут выйти из-под контроля человека и произойдет «восстание машин». Большинство россиян (59%) все же полагают, что такой сценарий маловероятен.
В «восстание машин» верят в основном те, кто отрицательно относятся к нейросетям. В целом в обществе преобладает нейтрально-положительное отношение к технологиям нейросетей: 40% относятся к ним нейтрально, 35% — положительно.
Типичный россиянин, негативно воспринимающий нейросети, — это женщина 45-59 лет, характеризующая материальное положение семьи как плохое, активная телезрительница.
В ходе опроса 37% россиян впервые услышали о нейросетях.
По данным аналитиков центра, каждый третий россиянин (30%) верит, что в ближайшие 50 лет такие технологии, как нейросети, могут выйти из-под контроля человека и произойдет «восстание машин». Большинство россиян (59%) все же полагают, что такой сценарий маловероятен.
В «восстание машин» верят в основном те, кто отрицательно относятся к нейросетям. В целом в обществе преобладает нейтрально-положительное отношение к технологиям нейросетей: 40% относятся к ним нейтрально, 35% — положительно.
Типичный россиянин, негативно воспринимающий нейросети, — это женщина 45-59 лет, характеризующая материальное положение семьи как плохое, активная телезрительница.
В ходе опроса 37% россиян впервые услышали о нейросетях.
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