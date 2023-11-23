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В подмосковном Щелково спилят 84-летнюю ель для площади Кремля
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В подмосковном Щелково срубят 84-летнюю 25-метровую ель, чтобы установить ее на Соборной площади Кремля на новогодние праздники.
«Ее возраст составляет 84 года, высота — 25 м, размах веток — 10 м, а диаметр ствола — 60 см. Всего в этом году в списке претенденток было 30 лесных красавиц», — сообщается в релизе на сайте Управления делами президента РФ.
Там уточнили, что в числе главных требований к деревьям — высота не менее 25 метров и возраст не более 120 лет.
«Также отдельное внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор — удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья», — говорится в релизе.
В пресс-службе губернатора и правительства региона добавили, что «церемония спила» состоится 11 декабря в 12.00.
Напомним, в Вашингтоне на этой неделе упала главная рождественская ель возле Белого дома. Причиной падения стал сильный порыв ветра.
С 1970-х годов национальные рождественские ели в Вашингтоне не устанавливают на стендах, а высаживают. Так, упавшее дерево было посажено всего две недели назад, чтобы заменить предыдущее, которое посадили в 2021 году. У прежней ели «развилось грибковое заболевание».
«Ее возраст составляет 84 года, высота — 25 м, размах веток — 10 м, а диаметр ствола — 60 см. Всего в этом году в списке претенденток было 30 лесных красавиц», — сообщается в релизе на сайте Управления делами президента РФ.
Там уточнили, что в числе главных требований к деревьям — высота не менее 25 метров и возраст не более 120 лет.
«Также отдельное внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор — удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья», — говорится в релизе.
В пресс-службе губернатора и правительства региона добавили, что «церемония спила» состоится 11 декабря в 12.00.
Напомним, в Вашингтоне на этой неделе упала главная рождественская ель возле Белого дома. Причиной падения стал сильный порыв ветра.
С 1970-х годов национальные рождественские ели в Вашингтоне не устанавливают на стендах, а высаживают. Так, упавшее дерево было посажено всего две недели назад, чтобы заменить предыдущее, которое посадили в 2021 году. У прежней ели «развилось грибковое заболевание».
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