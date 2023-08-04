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В национальном парке «Башкирия» заметили белого медвежонка
Фото: скриншот видео со страницы нацпарка «Башкирия» в ВК
В национальном парке «Башкирия» на кадры фотоловушки попал белый медвежонок.
В парке объяснили, что на самом деле это бурый медвежонок альбинос. Он родился примерно два года назад от обычных бурых медведей.
«Из-за недостатка в коже и шерсти пигмента меланина малыш появился на свет альбиносом. Да, среди животных такое тоже бывает. Теперь в нацпарке есть свой Умка», — говорится в сообщении парка на странице в ВК.
В парке объяснили, что на самом деле это бурый медвежонок альбинос. Он родился примерно два года назад от обычных бурых медведей.
«Из-за недостатка в коже и шерсти пигмента меланина малыш появился на свет альбиносом. Да, среди животных такое тоже бывает. Теперь в нацпарке есть свой Умка», — говорится в сообщении парка на странице в ВК.
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