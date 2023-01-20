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Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций для депутатов
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума в третьем чтении приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде. Предполагается, что он вступит в законную силу уже 1 марта 2023 года.
Согласно закону, в сети не будут размещаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам. Публиковаться будет только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений.
По его словам, для депутатов и сенаторов сохранятся все механизмы подачи деклараций, об уменьшении контроля «речи нет».
Согласно закону, в сети не будут размещаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам. Публиковаться будет только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений.
«При этом мы уточняем, что норма не будет иметь обратной силы. Все сроки будут также исчисляться только после вступления закона в силу»,
– отметил Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, для депутатов и сенаторов сохранятся все механизмы подачи деклараций, об уменьшении контроля «речи нет».
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