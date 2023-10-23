Возрастное ограничение 18+

Опрос: в регионах РФ заявили о дефиците учителей математики и русского языка

11.29 Вторник, 31 октября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В регионах РФ заявили о дефиците учителей математики и русского языка.

О нехватке учителей математики сообщили участники опроса из 35 регионов (88% от числа давших ответы), русского языка — 31 регион (78%), английского и других иностранных языков — 29 регионов (73%).

Более половины опрошенных отметили дефицит учителей литературы (60%) и педагогов начальных классов (53%). В 13 регионах сообщили о нехватке преподавателей физики (33%). Опрос провел РБК.

Для того, чтобы выполнять учебный план и закрывать потребность в учителях на местах, педагоги работают «по внешнему и внутреннему совместительству», школы привлекают учителей-пенсионеров и студентов старших курсов педвузов.

По данным издания, средняя зарплата учителей в Москве за восемь месяцев 2023 года составила более 132 тыс. руб., а, например, в Курганской области за январь-август текущего года — около 41 тыс. руб. с учетом выплат за классное руководство.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Водители заявили о дефиците бензина на заправках Екатеринбурга
23 октября 2023
День переводчика жестового языка в Ельцин центре отметят беседами
28 октября 2023
Половине жителей Свердловской области не хватает зарплаты на основные нужды
25 октября 2023
Свердловская область возглавила рейтинг регионов по числу абортов
30 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Жители Екатеринбурга пили чай, собирали подписи и водили хороводы в защиту парка 50-летия ВЛКСМ

Причиной всему планы застроить ещё один участок в зелёной зоне
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
16:03 Гранитную карту Екатеринбурга временно уберут с Плотинки для доработок
15:41 В уральской столице задержали подозреваемых в сбыте мефедрона
15:13 Что делать, если дом снесен, разъясняет Росреестр Прикамья
15:11 Ученые Пермского политеха предлагают перспективный теплозащитный материал для газотурбинного двигателя
15:03 В Среднеуральске возбудили уголовное дело о халатности при проектировании реконструкции очистных сооружений
14:34 В Свердловской области проживавшей в аварийном доме пенсионерке дали квартиру
14:13 На реконструкцию парка «Уралмаш» в Екатеринбурге готовы потратить 150 миллионов
13:35 В Свердловской области завершается передача домов погорельцам из поселка Таежный
13:05 Вылетевший из Кольцово самолет из-за неисправности вернулся обратно
12:43 В Екатеринбурге на месте нелегальной парковки появилась собачья площадка
12:07 В Североуральске пострадавшая от бродячей собаки девочка получит от мэрии моральную компенсацию
11:37 В Свердловской области пропала группа туристов из пяти человек
11:08 В Екатеринбурге обещанные летом общественные туалеты обещают установить в конце года
10:35 Около трамвайного кольца в Верхней Пышме планируют построить пересадочную станцию
10:22 Под контролем судебных приставов три медицинских учреждения Частинского района стали доступны для маломобильных граждан
10:06 Екатеринбургские школьники начали выбирать обеды по QR-коду
09:34 В Нижнесергинском районе проехавший под мостом грузовик остался без кузова
21:05 День тыквы вместо Хэллоуина отметит Екатеринбургский зоопарк
20:48 Принадлежащую католическому приходу Екатеринбурга усадьбу XIX века внесли в реестр культурного наследия
20:30 Ставший пешеходом водитель сбит автобусом между Нижним Тагилом и Екатеринбургом
19:54 Избивавший женщину бородач задержан в Екатеринбурге
19:10 Попасть в парк Маяковского со Щорса можно будет только через месяц
18:52 В Красноуфимске закончился суд по делу о резне трёхлетней давности
17:36 В Екатеринбурге подскочила стоимость гаражей и машино-мест
17:22 Валерий Сухих: Регион поддерживает молодежные инициативы
Все новости
15:52 В Париже полиция открыла огонь по женщине, которая угрожала устроить взрыв
15:08 В Соликамске на заводе «Урал» произошел взрыв
14:34 ХАМАС удерживает в секторе Газа 240 заложников, сообщили СМИ
14:06 Росстат: сумма долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла до 833 млрд рублей
13:14 Звезды сериала «Друзья» высказались о смерти Мэттью Перри
12:27 СМИ: двух депутатов ГД хотят лишить полномочий за прогулы
11:29 Опрос: в регионах РФ заявили о дефиците учителей математики и русского языка
11:00 В Башкирии в ДТП со школьным автобусом пострадали дети
10:41 В Казахстане найдено тело последнего горняка, погибшего при взрыве на шахте
18:03 Больше четверти заемщиков в РФ платят по трем и более кредитам
17:34 В Нерюнгри полицейский начальник получил 13 лет колонии за взятки по делу о контрафактном алкоголе
16:33 Росавиация: рейсы из Тель-Авива в Минводы и Махачкалу направят в другие города
16:19 Власти Читы рекомендовали не проводить Хэллоуин в образовательных учреждениях
15:40 В Башкирии глава фракции КПРФ ушел с поста после скандала с Рудольфом Нуреевым
15:09 Пользователи нескольких регионов жалуются на сбои в работе Telegram
14:46 В Госдуме хотят защитить права пользователей «оккультно-магических услуг»
14:17 Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до пяти
14:03 СМИ: на окраине Газы замечены израильские танки
13:36 Житель Хабаровска напал с кувалдой на здание прокуратуры
13:01 В ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли более 3250 детей
12:20 ФАС: три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета
11:33 МЧС: на АЗС возле аэропорта Шереметьево в Подмосковье произошел пожар
11:21 АКОРТ: производители шоколада уведомили о повышении цен
10:57 В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
10:29 МВД: задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK