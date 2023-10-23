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Опрос: в регионах РФ заявили о дефиците учителей математики и русского языка
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В регионах РФ заявили о дефиците учителей математики и русского языка.
О нехватке учителей математики сообщили участники опроса из 35 регионов (88% от числа давших ответы), русского языка — 31 регион (78%), английского и других иностранных языков — 29 регионов (73%).
Более половины опрошенных отметили дефицит учителей литературы (60%) и педагогов начальных классов (53%). В 13 регионах сообщили о нехватке преподавателей физики (33%). Опрос провел РБК.
Для того, чтобы выполнять учебный план и закрывать потребность в учителях на местах, педагоги работают «по внешнему и внутреннему совместительству», школы привлекают учителей-пенсионеров и студентов старших курсов педвузов.
По данным издания, средняя зарплата учителей в Москве за восемь месяцев 2023 года составила более 132 тыс. руб., а, например, в Курганской области за январь-август текущего года — около 41 тыс. руб. с учетом выплат за классное руководство.
О нехватке учителей математики сообщили участники опроса из 35 регионов (88% от числа давших ответы), русского языка — 31 регион (78%), английского и других иностранных языков — 29 регионов (73%).
Более половины опрошенных отметили дефицит учителей литературы (60%) и педагогов начальных классов (53%). В 13 регионах сообщили о нехватке преподавателей физики (33%). Опрос провел РБК.
Для того, чтобы выполнять учебный план и закрывать потребность в учителях на местах, педагоги работают «по внешнему и внутреннему совместительству», школы привлекают учителей-пенсионеров и студентов старших курсов педвузов.
По данным издания, средняя зарплата учителей в Москве за восемь месяцев 2023 года составила более 132 тыс. руб., а, например, в Курганской области за январь-август текущего года — около 41 тыс. руб. с учетом выплат за классное руководство.
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