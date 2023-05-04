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В Забайкалье четыре года колонии получил полицейский, который споткнулся и застрелил человека
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Забайкалье полицейский осужден на четыре года колонии по статье о превышении полномочий с применением оружия.
Речь о начальнике отделения ГИБДД межрайонного отдела МВД России «Балейский» Артеме Зимине, сообщили в региональном СУ СК. Следователи утверждают, что полицейский во время погони «споткнулся» и «непроизвольно» застрелил человека.
В январе прошлого года, после праздников, сотрудники полиции проводили рейд по пьяным водителям. «Когда водитель одной из автомашин не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, полицейские начали преследование. Остановив машину, мужчина покинул её и попытался скрыться. В погоне за мужчиной Зимин без наличия оснований для применения огнестрельного оружия вытащил табельное оружие – пистолет Макарова и произвел не менее трех предупредительных выстрелов. Затем полицейский споткнулся и непроизвольно произвел один выстрел, попав преследуемому в голову. От полученного ранения 34-летний мужчина скончался на месте», — сообщили в региональном СК.
По решению суда Зимин получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
Он уже отстранен от исполнения служебных обязанностей, а после вступления приговора в законную силу будет уволен из органов внутренних дел.
Речь о начальнике отделения ГИБДД межрайонного отдела МВД России «Балейский» Артеме Зимине, сообщили в региональном СУ СК. Следователи утверждают, что полицейский во время погони «споткнулся» и «непроизвольно» застрелил человека.
В январе прошлого года, после праздников, сотрудники полиции проводили рейд по пьяным водителям. «Когда водитель одной из автомашин не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, полицейские начали преследование. Остановив машину, мужчина покинул её и попытался скрыться. В погоне за мужчиной Зимин без наличия оснований для применения огнестрельного оружия вытащил табельное оружие – пистолет Макарова и произвел не менее трех предупредительных выстрелов. Затем полицейский споткнулся и непроизвольно произвел один выстрел, попав преследуемому в голову. От полученного ранения 34-летний мужчина скончался на месте», — сообщили в региональном СК.
По решению суда Зимин получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
Он уже отстранен от исполнения служебных обязанностей, а после вступления приговора в законную силу будет уволен из органов внутренних дел.
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