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Глава СКР заявил, что в Конституции нужно прописать «государственную идеологию»
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Конституции нужно прописать «государственную идеологию».
«Закрепить ее в Конституции Российской Федерации. Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», — сказал он на конференции в Минюсте «Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции РФ» (цитата по РИА Новости).
По мнению Бастрыкина, работа над Конституцией должна быть продолжена.
«Закрепить ее в Конституции Российской Федерации. Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», — сказал он на конференции в Минюсте «Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции РФ» (цитата по РИА Новости).
По мнению Бастрыкина, работа над Конституцией должна быть продолжена.
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