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В России 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, защищались от агрессии
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В России 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, заявили, что пытались таким образом защититься от агрессии.
Такие данные приводит Консорциум женских неправительственных объединений, который изучил судебную статистику по уголовным делам о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1–3 ст.111 УК РФ), пишет «Коммерсант».
«Несмотря на то что в более чем половине случаев суд посчитал поведение потерпевшего агрессивным по отношению к обвиняемой, женщины были осуждены именно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью <...> Судьи учитывают поведение потерпевшего при назначении наказания, но не считают примененное им насилие и то, что обвиняемая защищалась, важными факторами для переквалификации», — говорится в исследовании.
Авторы отмечают, что многие женщины могли бы избежать лишения свободы, если бы применялась статья о «Превышении пределов необходимой обороны».
Добавим, что, по статистике, 43% потерпевших женщин пострадали от рук партнера или родственника, отмечается в исследовании.
Ранее Консорциум изучил приговоры по делам об убийствах, где жертвами были женщины. Так, отмечается, что в 2011–2019 годах 65,8% убитых женщин погибли от рук партнера или родственника. В 2020–2021 годах этот показатель вырос до 71%.
Такие данные приводит Консорциум женских неправительственных объединений, который изучил судебную статистику по уголовным делам о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1–3 ст.111 УК РФ), пишет «Коммерсант».
«Несмотря на то что в более чем половине случаев суд посчитал поведение потерпевшего агрессивным по отношению к обвиняемой, женщины были осуждены именно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью <...> Судьи учитывают поведение потерпевшего при назначении наказания, но не считают примененное им насилие и то, что обвиняемая защищалась, важными факторами для переквалификации», — говорится в исследовании.
Авторы отмечают, что многие женщины могли бы избежать лишения свободы, если бы применялась статья о «Превышении пределов необходимой обороны».
Добавим, что, по статистике, 43% потерпевших женщин пострадали от рук партнера или родственника, отмечается в исследовании.
Ранее Консорциум изучил приговоры по делам об убийствах, где жертвами были женщины. Так, отмечается, что в 2011–2019 годах 65,8% убитых женщин погибли от рук партнера или родственника. В 2020–2021 годах этот показатель вырос до 71%.
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