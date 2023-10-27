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Росстат: сумма долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла до 833 млрд рублей
Фото: Вечерние Ведомости
Сумма долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла за год на 8,7%.
Общий долг, по данным на июль этого года, составляет 833,5 млрд рублей, в прошлом году долг составлял 767 млрд рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.
Эксперты при этом утверждают, что собираемость платежей за ЖКУ в России «в целом абсолютно цивилизованная и в среднем по стране составляет в последние годы 94-96% от выставленных счетов». Рост долга с июля по июль на 66 млрд руб. они называют невысоким с учетом роста тарифов, «которые за этот период выросли более чем на 13%».
Также рост долгов эксперты объясняют тем, что «все подорожало, а доходы населения не настолько увеличиваются», пишет издание.
Самый большой долг россияне накопили по графе «содержание жилого помещения» (более 176 млрд рублей).
Добавим, что в России продолжается рост закредитованности населения. Так, число заемщиков с тремя и более кредитами за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% (до 11,2 млн человек).
Общий долг, по данным на июль этого года, составляет 833,5 млрд рублей, в прошлом году долг составлял 767 млрд рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.
Эксперты при этом утверждают, что собираемость платежей за ЖКУ в России «в целом абсолютно цивилизованная и в среднем по стране составляет в последние годы 94-96% от выставленных счетов». Рост долга с июля по июль на 66 млрд руб. они называют невысоким с учетом роста тарифов, «которые за этот период выросли более чем на 13%».
Также рост долгов эксперты объясняют тем, что «все подорожало, а доходы населения не настолько увеличиваются», пишет издание.
Самый большой долг россияне накопили по графе «содержание жилого помещения» (более 176 млрд рублей).
Добавим, что в России продолжается рост закредитованности населения. Так, число заемщиков с тремя и более кредитами за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% (до 11,2 млн человек).
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