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ВЦИОМ: в топ музыкантов, которыми гордятся россияне, попали Шаман, Газманов и Шевчук
Фото: Вечерние Ведомости
ВЦИОМ провел опрос среди россиян о том, какими музыкантами они гордятся, каких — стыдятся и кого из исполнителей считают патриотами.
Так, россиянам задали вопрос, какие отечественные музыканты вызывают у них чувство гордости. В списке лидеров — Юрий Шевчук.
В топ-5 попали:
Ярослав Дронов (Шаман) — 22%;
Олег Газманов — 13%;
Юрий Шевчук (группа «ДДТ») — 7%.
Николай Расторгуев (группа «Любэ») — 6%;
Юлия Чичерина — 5%.
Также у россиян спросили, какие музыканты вызывают у них чувство стыда. На первом месте в списке оказалась певица Алла Пугачева. Любопытно, что певец Шаман, лидирующий в «топе гордости», попал и в этот топ.
Рейтинг «стыда», по версии ВЦИОМ, выглядит так:
Алла Пугачева — 25%;
Андрей Макаревич* (группа «Машина времени») – 18%;
Филипп Киркоров — 13%;
Ярослав Дронов (Шаман) и Моргенштерн* — по 9%;
Ольга Бузова и Максим Галкин* — по 6%;
Дарья Зотеева (Инстасамка) и Борис Гребенщиков* — по 5%.
Кроме того, россиян спросили, каких музыкантов они считают патриотами.
В топе музыкантов-патриотов:
Ярослав Дронов (Шаман) — 28%;
Олег Газманов — 13%;
Николай Расторгуев («Любэ») — 10%;
Юлия Чичерина — 8%
Григорий Лепс — 6%.
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, по версии ВЦИОМ, — попал в топ-10 «патриотического» списка и занял 7 место.
Добавим, что 37% россиян затруднились с ответом на вопрос о музыкантах-патриотах.
Также участники опроса высказались о том, должны ли музыканты «публично демонстрировать свою политическую позицию». 43% ответили, что все зависит от конкретной ситуации. 27% ответили, что такую позицию следует демонстрировать, почти столько же, 26%, считают, что не следует.
По данным социологов ВЦИОМ, 63% россиян не одобряют решение некоторых музыкантов уехать из России после февраля прошлого года.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Так, россиянам задали вопрос, какие отечественные музыканты вызывают у них чувство гордости. В списке лидеров — Юрий Шевчук.
В топ-5 попали:
Ярослав Дронов (Шаман) — 22%;
Олег Газманов — 13%;
Юрий Шевчук (группа «ДДТ») — 7%.
Николай Расторгуев (группа «Любэ») — 6%;
Юлия Чичерина — 5%.
Также у россиян спросили, какие музыканты вызывают у них чувство стыда. На первом месте в списке оказалась певица Алла Пугачева. Любопытно, что певец Шаман, лидирующий в «топе гордости», попал и в этот топ.
Рейтинг «стыда», по версии ВЦИОМ, выглядит так:
Алла Пугачева — 25%;
Андрей Макаревич* (группа «Машина времени») – 18%;
Филипп Киркоров — 13%;
Ярослав Дронов (Шаман) и Моргенштерн* — по 9%;
Ольга Бузова и Максим Галкин* — по 6%;
Дарья Зотеева (Инстасамка) и Борис Гребенщиков* — по 5%.
Кроме того, россиян спросили, каких музыкантов они считают патриотами.
В топе музыкантов-патриотов:
Ярослав Дронов (Шаман) — 28%;
Олег Газманов — 13%;
Николай Расторгуев («Любэ») — 10%;
Юлия Чичерина — 8%
Григорий Лепс — 6%.
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, по версии ВЦИОМ, — попал в топ-10 «патриотического» списка и занял 7 место.
Добавим, что 37% россиян затруднились с ответом на вопрос о музыкантах-патриотах.
Также участники опроса высказались о том, должны ли музыканты «публично демонстрировать свою политическую позицию». 43% ответили, что все зависит от конкретной ситуации. 27% ответили, что такую позицию следует демонстрировать, почти столько же, 26%, считают, что не следует.
По данным социологов ВЦИОМ, 63% россиян не одобряют решение некоторых музыкантов уехать из России после февраля прошлого года.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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