Возрастное ограничение 18+
Генпрокуратура РФ проверяет сообщения о росте цен на дрова в регионах
Фото: Вечерние Ведомости
Генпрокуратура РФ проводит проверку после жалоб о росте цен на дрова в регионах.
«По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова организована проверка в связи с информацией в СМИ о росте цен на дрова <...> Будет дана оценка обоснованности установления цен на реализуемое населению древесное топливо, а также принимаемым органами власти мерам по обеспечению комфортной жизни местных жителей», — сообщили в ведомстве накануне.
Там добавили, что «прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период».
Проверка коснется в том числе целевого расходования бюджета, субсидирования услуг по вырубке насаждений и перевозке лесоматериалов, а также требований к заготовке древесины для собственных нужд.
Напомним, в начале ноября жители Бурятии пожаловались в региональную прокуратуру, что могут остаться без дров зимой, так как лесничество по сути отказало им в делянах, писали местные издания. Жители утверждают, что раньше стоимость 20 кубометров дров, которые они заготавливали самостоятельно, при необходимом разрешении и с учетом всех расходов составляла около 10 тысяч рублей. Стоимость такого же объема дров у коммерсантов — 90-100 тысяч, говорят жители. По их словам, им придется брать кредиты, чтобы не замерзнуть этой зимой.
Местные власти в свою очередь ссылались на ограничения в природоохранном законодательстве.
«По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова организована проверка в связи с информацией в СМИ о росте цен на дрова <...> Будет дана оценка обоснованности установления цен на реализуемое населению древесное топливо, а также принимаемым органами власти мерам по обеспечению комфортной жизни местных жителей», — сообщили в ведомстве накануне.
Там добавили, что «прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период».
Проверка коснется в том числе целевого расходования бюджета, субсидирования услуг по вырубке насаждений и перевозке лесоматериалов, а также требований к заготовке древесины для собственных нужд.
Напомним, в начале ноября жители Бурятии пожаловались в региональную прокуратуру, что могут остаться без дров зимой, так как лесничество по сути отказало им в делянах, писали местные издания. Жители утверждают, что раньше стоимость 20 кубометров дров, которые они заготавливали самостоятельно, при необходимом разрешении и с учетом всех расходов составляла около 10 тысяч рублей. Стоимость такого же объема дров у коммерсантов — 90-100 тысяч, говорят жители. По их словам, им придется брать кредиты, чтобы не замерзнуть этой зимой.
Местные власти в свою очередь ссылались на ограничения в природоохранном законодательстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура организовала проверку после сообщения о замерзающих жителях свердловского поселка Островное
21 ноября 2023
21 ноября 2023
После обращения жителей Талицы к президенту из-за закрытия школы на ремонт прокуратура организовала проверку
20 ноября 2023
20 ноября 2023
Жители Режевского района пожаловались на опасный перекресток
22 ноября 2023
22 ноября 2023