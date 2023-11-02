Возрастное ограничение 18+
В Барнауле лося, которому понравилось гулять у аэропорта, перевезли в безопасное место
Фото: барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
В Барнауле молодого лося, который регулярно приходил к местному аэропорту погулять, перевезли в безопасное место.
Как рассказали в барнаульском зоопарке, лось приходил «полюбоваться самолетами». «Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта г. Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлётами и посадками самолётов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников. Когда стало понятно, что уходить незваный гость никуда не собирается, хозяева территории обратились в охотуправление (Минприроды АК)», — рассказали в зоопарке.
Специалисты отмечают, что нахождение такого крупного животного вблизи взлётно-посадочных полос опасно и для него самого, и для аэропорта.
В итоге было решено перевезти лося на территорию за город. Спасательную операцию организовали в оперативной группе края, ветврач помог обездвижить лося с помощью наркоза, чтобы обеспечить безопасную транспортировку.
«Героя истории доставили за пределы города в безопасное место, провели осмотр, вывели из наркоза и отпустили на новые просторы», — сообщили в зоопарке.
В Минприроды Алтайского края добавили, что лось возвращен в природную среду в Ребрихинском районе. В ведомстве поблагодарили всех, кто помог дикому животному, оказавшемуся в опасной ситуации.
Как рассказали в барнаульском зоопарке, лось приходил «полюбоваться самолетами». «Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта г. Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлётами и посадками самолётов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников. Когда стало понятно, что уходить незваный гость никуда не собирается, хозяева территории обратились в охотуправление (Минприроды АК)», — рассказали в зоопарке.
Специалисты отмечают, что нахождение такого крупного животного вблизи взлётно-посадочных полос опасно и для него самого, и для аэропорта.
В итоге было решено перевезти лося на территорию за город. Спасательную операцию организовали в оперативной группе края, ветврач помог обездвижить лося с помощью наркоза, чтобы обеспечить безопасную транспортировку.
«Героя истории доставили за пределы города в безопасное место, провели осмотр, вывели из наркоза и отпустили на новые просторы», — сообщили в зоопарке.
В Минприроды Алтайского края добавили, что лось возвращен в природную среду в Ребрихинском районе. В ведомстве поблагодарили всех, кто помог дикому животному, оказавшемуся в опасной ситуации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Летевшие в Екатеринбург самолеты сели в Челябинске
02 ноября 2023
02 ноября 2023
День тыквы вместо Хэллоуина отметит Екатеринбургский зоопарк
30 октября 2023
30 октября 2023
Дворники Среднеуральска откопали «снежного человека»
02 ноября 2023
02 ноября 2023