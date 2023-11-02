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В Москве полиция увезла семерых воспитанников детсада в отделение
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве полиция пришла с проверкой в один из частных детских садов и увезла в отделение семерых воспитанников. В ситуации разбирается прокуратура.
Дети, по словам родителей, провели в полиции большую часть дня среды. Самому младшему при этом — всего один год и восемь месяцев.
Детский сад расположен в переоборудованной квартире в жилом доме. По словам основателя сети частных детских садов Ивана Сорокина, на филиал написали жалобу соседи, которым не понравился шум. В итоге полиция пришла в детский сад с проверкой. Проверяющих было восемь человек, среди них — подполковник полиции, следователи, сотрудники службы ПДН, рассказал Сорокин «Коммерсанту».
Сотрудники посмотрели бумаги, договоры и «пересчитали детей», однако предоставленные документы по какой-то причине их не устроили. В результате детей усадили в УАЗы и увезли в отделение.
Между тем, в полиции утверждают, что детей «препроводили» в отделение в целях «безопасности», так как детский сад, по мнению сотрудников, работает незаконно. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, дети «находились с лицами, фактически не несущими ответственность за их жизнь и здоровье». В ведомстве при этом говорят, что речь о шести воспитанниках.
«Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществляла деятельность детского сада без соответствующей документации. Полицейскими с целью обеспечения безопасности малолетних было принято решение о препровождении шестерых из них в территориальное подразделение (двое переданы на месте законным представителям) с дальнейшей передачей родителям», — заявили в полиции.
В главке добавили, что направили в следственные органы материалы по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
В полиции уточнили, что жалоба на детский сад поступила им из Роспотребнадзора по Москве, который в свою очередь получил обращение от местной жительницы.
Между тем, родители заявляют, что детский сад их полностью устраивал и вопросов к документации у них не возникало. При этом они жалуются на действия сотрудников полиции. Родители утверждают, что их поставили перед фактом, не предупредив, что детей куда-то увозят. При этом, по их словам, детям не давали воды и не спросили, хотят ли они в туалет. Некоторые дети находились в отделении с 11 утра до 17 часов.
Головинская межрайонная прокуратура после произошедшего заявила о проверке «обстоятельств инцидента».
«Соблюдение прав малолетних на контроле в прокуратуре. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Дети, по словам родителей, провели в полиции большую часть дня среды. Самому младшему при этом — всего один год и восемь месяцев.
Детский сад расположен в переоборудованной квартире в жилом доме. По словам основателя сети частных детских садов Ивана Сорокина, на филиал написали жалобу соседи, которым не понравился шум. В итоге полиция пришла в детский сад с проверкой. Проверяющих было восемь человек, среди них — подполковник полиции, следователи, сотрудники службы ПДН, рассказал Сорокин «Коммерсанту».
Сотрудники посмотрели бумаги, договоры и «пересчитали детей», однако предоставленные документы по какой-то причине их не устроили. В результате детей усадили в УАЗы и увезли в отделение.
Между тем, в полиции утверждают, что детей «препроводили» в отделение в целях «безопасности», так как детский сад, по мнению сотрудников, работает незаконно. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, дети «находились с лицами, фактически не несущими ответственность за их жизнь и здоровье». В ведомстве при этом говорят, что речь о шести воспитанниках.
«Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществляла деятельность детского сада без соответствующей документации. Полицейскими с целью обеспечения безопасности малолетних было принято решение о препровождении шестерых из них в территориальное подразделение (двое переданы на месте законным представителям) с дальнейшей передачей родителям», — заявили в полиции.
В главке добавили, что направили в следственные органы материалы по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
В полиции уточнили, что жалоба на детский сад поступила им из Роспотребнадзора по Москве, который в свою очередь получил обращение от местной жительницы.
Между тем, родители заявляют, что детский сад их полностью устраивал и вопросов к документации у них не возникало. При этом они жалуются на действия сотрудников полиции. Родители утверждают, что их поставили перед фактом, не предупредив, что детей куда-то увозят. При этом, по их словам, детям не давали воды и не спросили, хотят ли они в туалет. Некоторые дети находились в отделении с 11 утра до 17 часов.
Головинская межрайонная прокуратура после произошедшего заявила о проверке «обстоятельств инцидента».
«Соблюдение прав малолетних на контроле в прокуратуре. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
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