Возрастное ограничение 18+
ВЦИОМ: половина россиян верит в существование мирового правительства
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Половина россиян (49%) верит в существование мирового правительства. Среди них каждый второй считает, что России следует с этим тайным правительством бороться. Такие данные приводит ВЦИОМ.
Россияне предполагают, что «мировое закулисье» состоит преимущественно из олигархов, миллиардеров, граждан США и представителей американского правительства. В последнее время с тайной правящей элитой у россиян стали ассоциироваться Великобритания, ЕС и страны Запада в целом. «Иначе говоря, мировое правительство в представлениях россиян состоит из представителей "англосаксонского мира"», — делают вывод социологи.
По мнению каждого пятого опрошенного, тайная правящая элита нацелена «завоевать/развалить Россию, уничтожить русский народ». «Чем старше россияне, тем чаще они считают целью мирового правительства уничтожение русского народа. Если в группе 60+ лет такой ответ звучал от каждого третьего (33%), то среди молодежи 18-24 лет — только от 4%», — говорится в исследовании.
Каждый седьмой полагает, что цель мирового правительства — сокращение численности населения планеты.
Добавим, что в тайное правительство верят преимущественно люди 45-59 лет.
Чуть больше трети россиян (36%) считают, что тайной глобальной власти не существует. Это, в основном, молодые люди с высшим образованием, активные пользователи интернета.
Напомним, в апреле социологи выяснили, что каждый третий россиянин верит в «восстание машин» в ближайшем будущем.
Россияне предполагают, что «мировое закулисье» состоит преимущественно из олигархов, миллиардеров, граждан США и представителей американского правительства. В последнее время с тайной правящей элитой у россиян стали ассоциироваться Великобритания, ЕС и страны Запада в целом. «Иначе говоря, мировое правительство в представлениях россиян состоит из представителей "англосаксонского мира"», — делают вывод социологи.
По мнению каждого пятого опрошенного, тайная правящая элита нацелена «завоевать/развалить Россию, уничтожить русский народ». «Чем старше россияне, тем чаще они считают целью мирового правительства уничтожение русского народа. Если в группе 60+ лет такой ответ звучал от каждого третьего (33%), то среди молодежи 18-24 лет — только от 4%», — говорится в исследовании.
Каждый седьмой полагает, что цель мирового правительства — сокращение численности населения планеты.
Добавим, что в тайное правительство верят преимущественно люди 45-59 лет.
Чуть больше трети россиян (36%) считают, что тайной глобальной власти не существует. Это, в основном, молодые люди с высшим образованием, активные пользователи интернета.
Напомним, в апреле социологи выяснили, что каждый третий россиянин верит в «восстание машин» в ближайшем будущем.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».