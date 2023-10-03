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В МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
Фото: Вечерние Ведомости
В МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников.
О некомплекте сообщила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш. По ее словам, уровень денежного довольствия в МВД «мягко говоря, неконкурентоспособный».
«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тыс. — это 100 тыс. некомплект. И это, в основном, строевые подразделения»,— сказала сотрудница на заседании комитета ГД (цитата по «Коммерсанту»).
По ее словам, «вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро». При этом представительница ведомства обратила внимание, что в бюджете на следующий год не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне, что не позволяет «удовлетворить все финансовые потребности» МВД, пишет издание.
Напомним, в августе глава МВД Колокольцев заявил о критическом некомплекте личного состава. По его словам, за один месяц из органов уволились пять тысяч сотрудников.
О некомплекте сообщила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш. По ее словам, уровень денежного довольствия в МВД «мягко говоря, неконкурентоспособный».
«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тыс. — это 100 тыс. некомплект. И это, в основном, строевые подразделения»,— сказала сотрудница на заседании комитета ГД (цитата по «Коммерсанту»).
По ее словам, «вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро». При этом представительница ведомства обратила внимание, что в бюджете на следующий год не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне, что не позволяет «удовлетворить все финансовые потребности» МВД, пишет издание.
Напомним, в августе глава МВД Колокольцев заявил о критическом некомплекте личного состава. По его словам, за один месяц из органов уволились пять тысяч сотрудников.
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