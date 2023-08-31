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В Бурятии пожарные пожаловались правительству РФ на низкие зарплаты
Фото: Вечерние Ведомости
В Бурятии пожарные записали видеообращение к правительству РФ с просьбой обратить внимание на низкие зарплаты.
Сотрудники пожарной части села Турунтаево утверждают, что зарплата личного состава в среднем составляет 22-24 тысяч рублей. По их словам, люди вынуждены искать подработку в выходные дни.
«На данный момент средняя заработная плата составляет 22-24 тысячи рублей», — говорится в обращении. По словам сотрудников, в пожарной части большая текучка кадров, некомплект — шесть человек, при этом район выезда подразделения составляет около 100 километров.
«Мы обеспечиваем безопасность 18-ти населенных пунктов. Помимо того, что мы тушим бытовые пожары, мы также выезжаем на тушение палов травы, мусора, помощь населению, дорожно-транспортные происшествия, проводим аварийно-спасательные работы. Также проводим профилактику с населением. Повышение заработной платы может помочь привлечь и удержать квалифицированных пожарных. <...> Пожарные рискуют своей жизнью, чтобы защищать людей и имущество от пожаров. Так почему наша профессия потеряла значимость? Почему огнеборцы в свои выходные дни, когда они должны отдыхать, набираться сил перед следующей сменой, вынуждены искать себе дополнительный заработок, чтобы обеспечить свои семьи?», — говорится в обращении.
Ранее пожарные из двух других районов также пожаловались на низкие зарплаты. Между тем, глава региона Алексей Цыденов накануне заявил, что вопрос с зарплатами пожарным уже «решён», и с 1 января «простой пожарный» будет получать 34,6 тысячи рублей.
«Тема действительно актуальная. Но вопрос с зарплатами решён. Объявили об этом еще в июле. С первого января зарплата простого пожарного в Курумканском районе повышается на 18% и составит минимум 34,6 тысячи рублей, у начальника пожарной охраны будет повышение еще на 10% до 38 тысяч <...> И это повышение касается всех пожарных частей во всех районах с учетом районных коэффициентов», — заявил глава региона 30 августа.
Он признал, что это «невысокая зарплата», но назвал это «реальным повышением».
Кроме того, по словам Цыденова, власти решают вопрос с пожарными машинами и строительством депо. «Не везде и не сразу, но работаем. P.S. 10 сентября выборы. До дня выборов, скорее всего, будут еще разные акции. Всем добра», — добавил губернатор в своем посте о зарплатах.
Сотрудники пожарной части села Турунтаево утверждают, что зарплата личного состава в среднем составляет 22-24 тысяч рублей. По их словам, люди вынуждены искать подработку в выходные дни.
«На данный момент средняя заработная плата составляет 22-24 тысячи рублей», — говорится в обращении. По словам сотрудников, в пожарной части большая текучка кадров, некомплект — шесть человек, при этом район выезда подразделения составляет около 100 километров.
«Мы обеспечиваем безопасность 18-ти населенных пунктов. Помимо того, что мы тушим бытовые пожары, мы также выезжаем на тушение палов травы, мусора, помощь населению, дорожно-транспортные происшествия, проводим аварийно-спасательные работы. Также проводим профилактику с населением. Повышение заработной платы может помочь привлечь и удержать квалифицированных пожарных. <...> Пожарные рискуют своей жизнью, чтобы защищать людей и имущество от пожаров. Так почему наша профессия потеряла значимость? Почему огнеборцы в свои выходные дни, когда они должны отдыхать, набираться сил перед следующей сменой, вынуждены искать себе дополнительный заработок, чтобы обеспечить свои семьи?», — говорится в обращении.
Ранее пожарные из двух других районов также пожаловались на низкие зарплаты. Между тем, глава региона Алексей Цыденов накануне заявил, что вопрос с зарплатами пожарным уже «решён», и с 1 января «простой пожарный» будет получать 34,6 тысячи рублей.
«Тема действительно актуальная. Но вопрос с зарплатами решён. Объявили об этом еще в июле. С первого января зарплата простого пожарного в Курумканском районе повышается на 18% и составит минимум 34,6 тысячи рублей, у начальника пожарной охраны будет повышение еще на 10% до 38 тысяч <...> И это повышение касается всех пожарных частей во всех районах с учетом районных коэффициентов», — заявил глава региона 30 августа.
Он признал, что это «невысокая зарплата», но назвал это «реальным повышением».
Кроме того, по словам Цыденова, власти решают вопрос с пожарными машинами и строительством депо. «Не везде и не сразу, но работаем. P.S. 10 сентября выборы. До дня выборов, скорее всего, будут еще разные акции. Всем добра», — добавил губернатор в своем посте о зарплатах.
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Сотрудникам свердловских лесничеств и Уральской базы авиалесоохраны обещали поднять зарплаты
24 августа 2023
24 августа 2023