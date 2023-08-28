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СК: в Нижегородской области пациентам с онкологией вводили физраствор вместо лекарств
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Нижегородской области задержан заведующий онкологическим отделением районной больницы.
По версии следствия, пациентам с онкологией вместе лекарств вводили физраствор.
Заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЦРБ в Семеновском районе заподозрили в том, что он «дал заведомо незаконные указания среднему медицинскому персоналу на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке путем доведения до необходимого объема с использованием физраствора», сообщили в СУ СК по региону.
Для чего врач дал такие указания, не уточняется. Он задержан.
Baza со ссылкой на следователей пишет, что врач, предположительно, поручал колоть физраствор безнадежно больным пациентам, а лекарства якобы забирал себе и продавал на черном рынке. Другие источники канала утверждают, что врач хотел сохранить ампулы с дорогими лекарствами и «оставить их пациентам, которым еще можно помочь», физраствор при этом кололи «тяжело больным». Официального подтверждения этой информации нет.
Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным СК, физраствор кололи пациентам с ноября 2022 по июль 2023 года.
По версии следствия, пациентам с онкологией вместе лекарств вводили физраствор.
Заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЦРБ в Семеновском районе заподозрили в том, что он «дал заведомо незаконные указания среднему медицинскому персоналу на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке путем доведения до необходимого объема с использованием физраствора», сообщили в СУ СК по региону.
Для чего врач дал такие указания, не уточняется. Он задержан.
Baza со ссылкой на следователей пишет, что врач, предположительно, поручал колоть физраствор безнадежно больным пациентам, а лекарства якобы забирал себе и продавал на черном рынке. Другие источники канала утверждают, что врач хотел сохранить ампулы с дорогими лекарствами и «оставить их пациентам, которым еще можно помочь», физраствор при этом кололи «тяжело больным». Официального подтверждения этой информации нет.
Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным СК, физраствор кололи пациентам с ноября 2022 по июль 2023 года.
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