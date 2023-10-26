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В Петербурге провели выездное заседание суда в стриптиз-клубе
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В Петербурге выездное заседание суда провели в стриптиз-клубе.
«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга провел выездное судебное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men`s club. Таких и так одетых гостей здесь еще не видели», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Дело касается незаконной перепланировки. Истцом выступила администрация Центрального района, ответчики — собственники помещения на улице Рубинштейна, которое сдается в аренду. В администрации считают, что в помещении без разрешений сделали самовольную перепланировку и переустройство. «А именно: произведены работы по сносу перегородок между помещениями, сняты батареи, произведен частичный демонтаж стяжки пола, сделана врезка в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой, то есть затронуто общее имущество многоквартирного дома», — уточнили в пресс-службе.
Администрация потребовала привести помещения в прежнее состояние либо предоставить разрешительные документы.
Во время разбирательства было решено провести выездное заседание на месте, то есть в стриптиз-клубе, который находится в помещении.
«В ходе рассмотрения дела судья Ирина Альбертовна Воробьева приняла решение о проведении выездного судебного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват», — сообщает пресс-служба.
Там подчеркнули, что «суд пошел в стриптиз по служебной необходимости».
«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга провел выездное судебное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men`s club. Таких и так одетых гостей здесь еще не видели», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Дело касается незаконной перепланировки. Истцом выступила администрация Центрального района, ответчики — собственники помещения на улице Рубинштейна, которое сдается в аренду. В администрации считают, что в помещении без разрешений сделали самовольную перепланировку и переустройство. «А именно: произведены работы по сносу перегородок между помещениями, сняты батареи, произведен частичный демонтаж стяжки пола, сделана врезка в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой, то есть затронуто общее имущество многоквартирного дома», — уточнили в пресс-службе.
Администрация потребовала привести помещения в прежнее состояние либо предоставить разрешительные документы.
Во время разбирательства было решено провести выездное заседание на месте, то есть в стриптиз-клубе, который находится в помещении.
«В ходе рассмотрения дела судья Ирина Альбертовна Воробьева приняла решение о проведении выездного судебного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват», — сообщает пресс-служба.
Там подчеркнули, что «суд пошел в стриптиз по служебной необходимости».
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