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Депутат ГД предложил дать законодательное определение понятию «травля в школе»
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Депутат ГД Василий Пискарев («ЕР»), председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, предложил дать законодательное определение понятию «травля в школе».
По его словам, комитету сегодня поручено разработать системные меры по предотвращению трагедий, подобных стрельбе в брянской гимназии. Среди таких мер в том числе — «выявление экстремистского и деструктивного контента».
«Винить во всем очередные фильмы или игры – легко, но причины всегда намного глубже. Нужны системные меры по предотвращению подобных трагедий <...> Кроме жесткого контроля над оборотом оружия, кроме регулярных проверок соблюдения всех мер безопасности в школах, кроме выявления экстремистского и деструктивного контента, доступ к которому могут получить дети, надо усилить профилактику травли в школах», — заявил депутат.
Он добавил, что необходимо дать законодательное определение этому понятию, а таже усилить работу учителей и школьных психологов. Разработкой «профилактики травли» занялись в комитете.
Ранее в СМИ появилась информация, что одной из причин стрельбы в брянской гимназии рассматривается конфликт школьников. Ученица, которая пришла в школу с оружием и открыла стрельбу, подвергалась травле, рассказали ее одноклассники журналистам.
По его словам, комитету сегодня поручено разработать системные меры по предотвращению трагедий, подобных стрельбе в брянской гимназии. Среди таких мер в том числе — «выявление экстремистского и деструктивного контента».
«Винить во всем очередные фильмы или игры – легко, но причины всегда намного глубже. Нужны системные меры по предотвращению подобных трагедий <...> Кроме жесткого контроля над оборотом оружия, кроме регулярных проверок соблюдения всех мер безопасности в школах, кроме выявления экстремистского и деструктивного контента, доступ к которому могут получить дети, надо усилить профилактику травли в школах», — заявил депутат.
Он добавил, что необходимо дать законодательное определение этому понятию, а таже усилить работу учителей и школьных психологов. Разработкой «профилактики травли» занялись в комитете.
Ранее в СМИ появилась информация, что одной из причин стрельбы в брянской гимназии рассматривается конфликт школьников. Ученица, которая пришла в школу с оружием и открыла стрельбу, подвергалась травле, рассказали ее одноклассники журналистам.
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