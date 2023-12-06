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Суд во Владивостоке отказал в демонтаже памятника Солженицыну
Фото: официальный телеграм-канал судебной системы Приморского края
Суд во Владивостоке отказал в иске о сносе памятника Солженицыну.
Напомним, в сентябре житель Тынды потребовал от властей демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке. Он обратился в суд с иском о признании установки памятника «незаконной», при этом аргументировал это тем, что Солженицын — «спорная фигура в современной России».
Сегодня суд отказал в удовлетворении иска. «Судом вынесено решение по административному иску о признании незаконным установки изображения Солженицыну А.И. Ленинским районным судом г.Владивостока рассмотрено административное дело по административному иску Гука А.А <...> В удовлетворении иска отказано», — сообщает пресс-служба судебной системы региона.
Решение в законную силу не вступило.
Добавим, что бронзовая скульптура была установлена на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году.
Напомним, в сентябре житель Тынды потребовал от властей демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке. Он обратился в суд с иском о признании установки памятника «незаконной», при этом аргументировал это тем, что Солженицын — «спорная фигура в современной России».
Сегодня суд отказал в удовлетворении иска. «Судом вынесено решение по административному иску о признании незаконным установки изображения Солженицыну А.И. Ленинским районным судом г.Владивостока рассмотрено административное дело по административному иску Гука А.А <...> В удовлетворении иска отказано», — сообщает пресс-служба судебной системы региона.
Решение в законную силу не вступило.
Добавим, что бронзовая скульптура была установлена на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году.
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