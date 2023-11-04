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СМИ: в Волгограде проводники устроили забастовку
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Волгограде проводники устроили забастовку из-за низких зарплат, нехватки сотрудников и переработок, пишут СМИ.
По данным издания V1.ru, забастовка прошла на днях на станции железной дороги Волгоград-2.
Проводники жалуются на то, что их отправляют в длительные рейсы «на 4–9 суток одних на целый вагон», а по возвращении, по их словам, не дают достаточного количества выходных и снова отправляют в дальние поездки.
«Одному работать в вагоне невозможно — ты просто не можешь даже поспать или отдохнуть, у тебя нет сменщика. Летом есть студенты, практиканты, а раньше банально был второй проводник. Сейчас такого нет. Людям приходится брать больничные, чтобы просто отдыхать», — цитирует проводников издание.
Сотрудники утверждают, что те, кто работают «практически без выходных», получают 50 000 рублей.
В местных СМИ появилась информация, что руководство уже якобы согласилось повысить зарплаты. В РЖД и региональной прокуратуре информацию о забастовке пока не комментировали.
Напомним, накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что главная проблема российской экономики сегодня — нехватка рабочей силы.
По данным издания V1.ru, забастовка прошла на днях на станции железной дороги Волгоград-2.
Проводники жалуются на то, что их отправляют в длительные рейсы «на 4–9 суток одних на целый вагон», а по возвращении, по их словам, не дают достаточного количества выходных и снова отправляют в дальние поездки.
«Одному работать в вагоне невозможно — ты просто не можешь даже поспать или отдохнуть, у тебя нет сменщика. Летом есть студенты, практиканты, а раньше банально был второй проводник. Сейчас такого нет. Людям приходится брать больничные, чтобы просто отдыхать», — цитирует проводников издание.
Сотрудники утверждают, что те, кто работают «практически без выходных», получают 50 000 рублей.
В местных СМИ появилась информация, что руководство уже якобы согласилось повысить зарплаты. В РЖД и региональной прокуратуре информацию о забастовке пока не комментировали.
Напомним, накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что главная проблема российской экономики сегодня — нехватка рабочей силы.
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