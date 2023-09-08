Аля Трынова © Вечерние ведомости

Жители Уфы протестуют против застройки археологического памятника и требуют открыть музей.Минувшим летом горожане трижды выходили на массовые акции протеста против застройки историко-археологического памятника Городище Уфа II. По сообщениям в местных СМИ, вопросом уже занялись в администрации президента.Напомним, в марте на территории Городища было начато строительство храма. Жители города выступили против и потребовали создать на территории музей. С 1950 годов в ходе раскопок здесь были найдены образцы керамики, бронзовые украшения, костяные наконечники стрел, изделия из камня и многое другое. Исследователи отнесли найденные предметы к I в. до н. э. — VII в. н. э.В июле около двух сотен человек приняли участие в народном сходе. Помимо музея, они требовали разрешить археологам продолжить раскопки. Кроме того, люди обратились в правительство региона с просьбой построить храм в другом месте. Судя по опубликованным в местных пабликах видео, уфимцы в том числе выходили на флешмоб возле территории Городища, несколько десятков человек держали в руках большой флаг Башкортостана.Между тем, как сообщают активисты, их обращения в региональное правительство осталось без внимания, в связи с чем протестующие записали обращение к прокурору Башкортостана, а также написали письмо президенту РФ. По информации в местных СМИ, в администрации президента уже получили обращение жителей, ответ будет дан не позднее конца октября.Кроме того, сообщается, что местные власти уже направили заявку в Минкульт, чтобы получить финансирование музейного комплекса за счет федеральных средств. Уже разработана проектно-сметная документация для выставочных залов и научного центра по изучения Городища, пишут местные издания.Городище Уфа II — поселение, которое было открыто краеведами в 1953 году, с 1961 года является историко-археологическим памятником, объект культурного наследия народов РФ федерального значения.